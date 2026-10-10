La villa di Bruce Willis a Parrot Cay con nave pirata è stata venduta

Agli inizi degli anni Duemila Bruce Willis coltivava un sogno preciso. Dopo aver visitato le isole Turks e Caicos, l’attore si era immaginato su quelle spiagge di sabbia bianca insieme alla sua famiglia e così, nel 2000, decise di acquistare un terreno ancora libero da costruzioni, grande quasi 3 ettari. Ci sono voluti quattro anni di progettazione e lavori per trasformarlo in uno spettacolare complesso sul mare, pensato per accogliere le figlie, i parenti e gli amici più stretti. Diciannove anni dopo quella proprietà è stata venduta per circa 24 milioni di euro.

Il rifugio si trova a Parrot Cay ed è composto da tre case rivestite in legno, d’ispirazione asiatica, che insieme superano i 4.000 metri quadrati di spazi interni. Per vacanze perfette non manca davvero nulla. Fuori si contano oltre 5.000 metri quadrati di terrazze, quattro piscine, un padiglione per lo yoga affacciato direttamente sulla spiaggia e perfino un parco giochi per bambini con una nave pirata a grandezza naturale. La residenza principale dispone di sei camere da letto e di un cinema privato, mentre le due ville destinate agli ospiti hanno tre camere ciascuna. Il totale arriva così a 12 stanze da letto, accompagnate da 14 bagni.

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Privacy per tutti e una casa che fa da punto d’incontro

Ogni villa garantisce una riservatezza totale, ma resta comunque facile raggiungere la Casa Principale, che di fatto funziona come luogo di ritrovo per familiari e amici. Al suo interno sono presenti anche gli spazi riservati al personale, e non è difficile intuire quante persone servano per mantenere in piedi e far funzionare una struttura del genere. A completare il quadro c’è una cucina professionale, pensata per servire l’intera famiglia Willis senza alcuna difficoltà.

Per il protagonista di Trappola di cristallo questo angolo di Caraibi ha sempre avuto un valore particolare. È proprio lì, infatti, che nel 2009 l’attore ha sposato l’attuale moglie, Emma Heming Willis. Un legame affettivo che rende la storia della tenuta qualcosa di più di un semplice investimento immobiliare.

Una vendita da quasi 24 milioni di euro

L’addio ufficiale alla proprietà di Bruce Willis è arrivato nell’agosto del 2019. La cifra incassata fu di 27 milioni di dollari, all’epoca circa 23,97 milioni di euro, un po’ meno rispetto ai circa 29 milioni di euro inizialmente richiesti. Nonostante lo sconto, la vendita si chiuse comunque in linea con i valori di mercato, visto che nello stesso anno un’altra abitazione della zona era passata di mano proprio per 29 milioni di euro.

La storia però non si è fermata lì. Appena tre anni più tardi i nuovi proprietari, i coniugi Mark e Robyn Jones, fondatori di Goosehead Insurance, una compagnia assicurativa multimilionaria quotata in borsa, hanno rimesso la tenuta sul mercato con una richiesta di circa 32 milioni di euro. Un rialzo che riflette bene l’andamento dei prezzi nell’arcipelago.

Fonte: TecnoAndroid