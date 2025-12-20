La sfida di NVIDIA: soddisfare la domanda cinese di chip AI

Dimentichiamo per un attimo i grafici azionari e le fredde tabelle tecniche: quello che sta succedendo tra NVIDIA e la Cina è un vero e proprio thriller geopolitico giocato a colpi di silicio. Fino a ieri, il colosso di Santa Clara sembrava bloccato in un vicolo cieco, costretto a vendere versioni depotenziate dei suoi prodotti per non irritare Washington. Poi, quasi all’improvviso, arriva quella firma che cambia tutto. Gli H200, i “motori” più evoluti della famiglia Hopper, hanno ricevuto il via libera per il mercato cinese. È come se avessero improvvisamente tolto i limitatori di velocità a una flotta di auto da corsa in un mercato che ha una fame disperata di potenza.

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Tra politica e tecnologia: NVIDIA naviga la vendita degli H200

La reazione non si è fatta attendere. Aziende come Alibaba e ByteDance, che non sono certo le ultime arrivate nel panorama tecnologico mondiale, si sono fiondate sulla notizia. Non parliamo di semplice curiosità, ma di una necessità vitale. Per addestrare i modelli linguistici di nuova generazione, quelli che dovrebbero parlare e ragionare meglio degli umani, non bastano i chip di “serie B”. Serve la potenza bruta degli H200. Il punto interessante è che NVIDIA non si trova a gestire una crisi di vendite, ma l’esatto opposto: una domanda così esplosiva da costringere i vertici a riconsiderare l’intera strategia di produzione.

Tuttavia, non è tutto oro quel che luccica. C’è un paradosso di fondo in questa apertura americana. Il Dipartimento del Commercio ha sì concesso il permesso, ma ha aggiunto una clausola che sa di freno a mano tirato: il volume totale delle vendite deve scendere del 25%. È un equilibrismo politico quasi funambolico. Da un lato si permette la vendita di hardware più potente, dall’altro si cerca di limitare la “quantità” di intelligenza artificiale che la Cina può effettivamente costruire. E mentre gli Stati Uniti giocano questa partita a scacchi, Pechino osserva con una certa cautela. Le autorità cinesi non hanno ancora dato l’ultimo timbro necessario per l’importazione, forse perché consapevoli che accettare questa tecnologia significa anche legarsi a doppio filo a un fornitore americano, proprio mentre stanno investendo miliardi per rendersi indipendenti con chip fatti in casa.

NVIDIA, dal canto suo, cammina sulle uova. Deve rassicurare il governo americano che i clienti domestici non rimarranno a secco di componenti e, allo stesso tempo, deve convincere i giganti cinesi che vale la pena investire miliardi in una piattaforma che potrebbe essere bloccata di nuovo domani mattina. È un equilibrio precario, dove la tecnologia più avanzata del pianeta non è più solo un prodotto commerciale, ma una valuta diplomatica pesante. In questo scenario, la velocità con cui NVIDIA riuscirà a scalare la produzione degli H200 senza destabilizzare i mercati occidentali sarà la vera prova del nove per Jensen Huang e il suo team.