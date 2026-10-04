Konami rinnova i marchi di Star Soldier e Alien Crush: ritorno?

Konami potrebbe essere pronta a riportare in vita altri pezzi importanti della propria storia. Alcune nuove registrazioni di trademark depositate dalla compagnia giapponese lasciano infatti intravedere il possibile rilancio di giochi classici del suo catalogo, titoli nati tra gli anni 80 e gli anni 90 che molti appassionati ricordano ancora con un certo affetto.

Conviene però andarci con i piedi di piombo. Registrare o rinnovare un marchio è una pratica che le aziende del settore portano avanti con una certa regolarità, spesso solo per tutelare le proprietà intellettuali che possiedono. Non sempre dietro c’è un progetto concreto, insomma. Il contesto però conta parecchio. Negli ultimi tempi Konami ha mostrato un interesse evidente verso il proprio passato videoludico, come dimostrano le operazioni legate a Metal Gear Solid, Silent Hill e Castlevania. Con queste premesse l’ipotesi di un ritorno di altre serie storiche non sembra poi così campata in aria.

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Stando a quanto emerso, la casa nipponica avrebbe rinnovato le registrazioni di diversi franchise storici appartenenti alla sua produzione più datata. E almeno alcuni di questi potrebbero davvero rimettere piede sulla scena, dopo anni passati nel dimenticatoio.

Sparatutto classici e l’impronta di Hudson Soft

Le serie coinvolte risalgono tutte agli anni 80 e 90, ma c’è un dettaglio che le lega in modo particolare. Si tratta infatti di giochi sviluppati da Hudson Soft, la storica etichetta giapponese che per un lungo periodo ha sfornato alcuni dei titoli più amati dell’epoca. Proprio questo elemento comune fa pensare a qualcosa di più strutturato di un semplice rinnovo burocratico, forse una raccolta dedicata oppure una vera e propria linea di prodotti costruita attorno al marchio Hudson.

Tra i nomi che compaiono nei nuovi documenti spiccano Soldier Blade, Star Soldier e Alien Crush. I primi due sono sparatutto a scorrimento con ambientazione fantascientifica e occupano un posto di rilievo nella storia del genere, avendo contribuito a definirne l’identità in anni in cui gli shooter dominavano sale giochi e console domestiche. Il terzo è un caso decisamente più curioso. Alien Crush mescolava il flipper con elementi da sparatutto, proponendo una variazione piuttosto bizzarra e fuori dagli schemi che all’epoca non passò certo inosservata.

C’è poi un aspetto da non sottovalutare. Per alcuni di questi giochi è la prima volta da molti anni che Konami decide di rinnovare il marchio registrato, una scelta che a detta di molti potrebbe aumentare le probabilità di un ritorno concreto. Va comunque tenuto presente che l’eventuale operazione potrebbe restare confinata al mercato giapponese, senza necessariamente arrivare anche in Occidente.

Il precedente di Mystical Ninja

Non sarebbe del resto la prima volta che una mossa del genere anticipa un rilancio vero e proprio. Qualcosa di molto simile era già accaduto nel 2025 con i titoli della serie Mystical Ninja, i cui marchi erano stati rinnovati prima che i giochi tornassero effettivamente disponibili. In quel caso la registrazione si era trasformata in un’operazione concreta, e i capitoli storici della saga sono stati ripubblicati all’interno della raccolta Ganbare Goemon Daishugo!

Fonte: TecnoAndroid