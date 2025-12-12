KIA EV2 sempre più vicina al debutto: ecco le sue caratteristiche

Il mercato europeo delle auto elettriche compatte sta per accogliere una novità di rilievo. Si tratta della KIA EV2, pensata per coniugare praticità urbana e stile da crossover. Con una lunghezza di circa 4 metri, tale modello si inserisce nel competitivo segmento B. La EV2 rappresenta un passo strategico per KIA, rafforzando la propria presenza in Europa e rispondendo alla crescente domanda di mobilità elettrica urbana. Il design della vettura mantiene gran parte delle linee del concept originale. Con alcune modifiche necessarie per la produzione di serie. Il frontale rimane fedele allo stile delle altre elettriche KIA, caratterizzato da luci diurne verticali (DRL) che conferiscono un aspetto moderno e riconoscibile.

Nuova KIA EV2: ecco i dettagli emersi prima del lancio

All’interno, la vettura propone un abitacolo minimalista, con un approccio digitale per la strumentazione e il sistema infotainment. I primi video dei test mostrano interni ancora parzialmente coperti, ma chiaramente ispirati ai modelli EV3, EV4 ed EV5. L’obiettivo è creare uno spazio funzionale e tecnologico, senza eccessi, che garantisca comfort e praticità per l’uso quotidiano.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Riguardo il profilo tecnico, la EV2 utilizza la piattaforma E-GMP del Gruppo Hyundai. Con architettura a 400 V. Anche se i dettagli ufficiali sulle motorizzazioni non sono ancora stati rivelati, le informazioni disponibili indicano un powertrain da 150 kW, simile a quello della EV3. Ma alimentato da batterie di capacità inferiore. Tale scelta mira a un equilibrio tra autonomia, prestazioni e costi.

Il prezzo di partenza della EV2 sarà intorno ai 30.000 euro. Cifra che posiziona la nuova vettura KIA come una delle opzioni più accessibili tra le auto elettriche compatte. La presentazione ufficiale al Salone dell’Automobile di Bruxelles, prevista per il 9 gennaio 2026, permetterà di confermare tutti i dettagli su dotazioni, autonomia e configurazioni disponibili. La EV2 si presenta quindi come un modello chiave nella strategia europea di KIA. Non resta che attendere l’arrivo ufficiale della vettura sul mercato europeo.