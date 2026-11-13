Attacchi informatici in Italia: 167 obiettivi a rischio al giorno

Gli attacchi informatici in Italia continuano ad aumentare e nel 2026 il quadro appare decisamente più pesante rispetto al passato. Nei primi nove mesi dell’anno sono stati rilevati 3.271 eventi cyber e 1.922 incidenti, un volume che risulta triplicato rispetto agli anni precedenti e che mette sotto pressione settori molto delicati come la sanità, il trasporto ferroviario e la gestione dell’acqua.

Dietro questi numeri non c’è soltanto una statistica da archiviare. C’è un Paese che si ritrova sempre più esposto alle minacce digitali, con un’attività di hacking che cresce di intensità e che punta con decisione verso ciò che fa funzionare la vita quotidiana di milioni di persone. Sono proprio le infrastrutture critiche e i servizi essenziali a finire più spesso nel mirino, ed è questo il dato che rende la situazione particolarmente seria.

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Una media di 167 asset strategici a rischio ogni giorno

Il dato forse più impressionante riguarda la quotidianità della minaccia. Nei primi nove mesi del 2026 l’Italia ha registrato in media 167 asset strategici considerati a rischio ogni singolo giorno. Non parliamo quindi di episodi isolati o di picchi improvvisi legati a qualche campagna particolare, ma di una pressione costante che si ripete giorno dopo giorno sulle realtà più importanti del Paese.

Di questi 167 obiettivi, ben 12 risultano potenzialmente compromessi su base giornaliera. Un numero che può sembrare piccolo se messo accanto al totale, eppure basta fermarsi un attimo a ragionare per capirne il peso reale. Dodici sistemi strategici che ogni giorno potrebbero essere stati violati rappresentano una superficie d’attacco enorme, soprattutto se si pensa che parliamo di servizi da cui dipendono ospedali, stazioni e reti di distribuzione.

Anche il confronto tra eventi e incidenti racconta qualcosa. Su 3.271 segnalazioni complessive, quasi 2.000 si sono trasformate in incidenti veri e propri. Significa che una parte consistente delle attività ostili rilevate non si è fermata a un semplice tentativo, ma ha prodotto conseguenze concrete sui sistemi colpiti. È un rapporto che fotografa bene quanto gli attacchi informatici siano diventati più efficaci oltre che più numerosi.

Sanità, treni e acqua nel mirino degli hacker

I comparti più esposti sono quelli che nessuno vorrebbe vedere coinvolti. La sanità è tra i settori considerati a rischio, e non è difficile intuire perché rappresenti un bersaglio così appetibile: dati sensibili, sistemi che devono restare operativi senza interruzioni e strutture che non possono permettersi di fermarsi nemmeno per poche ore.

Accanto agli ospedali compaiono i treni, cioè la rete dei trasporti ferroviari su cui ogni giorno si muovono pendolari, studenti e lavoratori. Un problema informatico in questo ambito può avere ripercussioni immediate sulla circolazione e sulla vita di chi viaggia. Lo stesso discorso vale per l’acqua, una risorsa la cui gestione passa ormai attraverso sistemi digitali e che proprio per questo diventa vulnerabile a chi cerca di sfruttare le falle della rete. Il filo che lega tutti questi ambiti è sempre lo stesso. Si tratta di servizi essenziali, difficili da sostituire e indispensabili per il normale funzionamento del Paese. L’aumento degli incidenti registrato nel 2026 conferma che le attività di hacking contro queste realtà si stanno intensificando, con una media quotidiana di 167 asset strategici esposti e 12 che rischiano di essere già stati compromessi.

Fonte: TecnoAndroid