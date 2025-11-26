Kena Mobile, due sorprese ai già clienti per il Black Friday

Per celebrare l’arrivo del Black Friday 2025, l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha deciso di proporre anche due belle sorprese per i suoi già clienti. L’operatore, in particolare, ha reso disponibili all’attivazione due opzioni aggiuntive ad un costo scontato. Ci stiamo riferendo alle promozioni note con il nome di Kena Unlimited Promo e Kena 5G Promo. Vediamo qui di seguito i dettagli.

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Kena Mobile, per il Black Friday arrivano due nuove promo anche per i già clienti

Anche i già clienti dell’operatore telefonico virtuale Kena Mobile avranno delle sorprese per l’evento del Black Friday 2025. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore ha reso disponibili all’attivazione ben due nuove opzioni aggiuntive ad un prezzo scontato estremamente conveniente. Si tratta delle promo Kena Unlimited Promo e Kena 5G Promo. Entrambe sono disponibili ad un prezzo scontato a partire dal 24 novembre 2025. Per il momento, l’operatore non ha comunicato nessuna data di scadenza.

Partiamo analizzando la prima promo. Con Kena Unlimited Promo 5G, in particolare, i già clienti dell’operatore potranno ricevere un bundle extra contenente fino a 600 GB di traffico dati da utilizzare per navigare con le nuove reti di quinta generazione. Il bundle sarà utilizzabile per la durata di due mesi. Il costo che gli utenti dovranno sostenere sarà pari a 6,99 euro, contro il solito prezzo di 9,99 euro.

La seconda promozione resa disponibile da Kena Mobile è quella denominata Kena 5G Promo. In quesro caso, i già clienti dell’operatore potranno attivare sulla propria offerta la navigazione con le reti 5G, ad una velocità massima pari a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload. Per il Black Friday 2025, gli utenti potranno usufruire gratuitamente del primo mese della promozione. Dopo di che, il prezzo sarà pari a 0,99 euro al mese.

Kena Mobile ha quindi pensato bene di fare ben due sorprese ai suoi già clienti per il noto evento del Black Friday 2025.