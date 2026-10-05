Kena Mobile 5G a 5,99 euro: 300 giga con la ricarica automatica

Chi si ritrova con una tariffa troppo cara o con i giga esauriti ben prima della fine del mese ha una nuova alternativa da valutare. Kena Mobile ha lanciato una tariffa 5G che arriva fino a 300 giga di traffico dati, con minuti illimitati e un prezzo fisso di 5,99 euro al mese. La promozione è pensata per chi decide di cambiare operatore portando con sé il proprio numero, in particolare per chi arriva da Iliad, CoopVoce, PosteMobile e da altri operatori virtuali selezionati.

Il pacchetto di dati è decisamente generoso, soprattutto se lo si confronta con il canone mensile. E non è l’unico elemento interessante della proposta, perché alle spalle c’è anche un’infrastruttura di rete solida e una procedura di attivazione che non prevede spese iniziali.

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Rete TIM, 5G e il vantaggio della ricarica automatica

L’offerta si appoggia alla rete TIM, che copre il 99% del territorio nazionale. Questo significa poter contare su un segnale diffuso praticamente ovunque, con accesso alla connettività di quinta generazione e velocità di navigazione che raggiungono i 250Mbps in download.

Ma quanti giga ci sono davvero? Il piano base parte già da 200 giga al mese, una soglia che da sola basterebbe a gran parte degli utenti. C’è però un dettaglio che fa la differenza. Attivando la ricarica automatica, un servizio gratuito, il bundle sale fino a 300 giga mensili. Una quantità che si presta bene anche a chi sfrutta spesso l’hotspot dello smartphone per collegare il PC e lavorare, senza l’ansia di vedere il contatore scendere troppo in fretta. Sul fronte delle chiamate la situazione è altrettanto semplice. Sono inclusi minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, a cui si aggiungono 200 SMS verso qualsiasi gestore. Un insieme completo che copre senza problemi le esigenze di comunicazione di tutti i giorni.

Nessun costo d’ingresso e la comodità della eSIM

Uno degli aspetti più convincenti di questa promozione di Kena Mobile riguarda i costi di attivazione, che sono stati azzerati. Anche la SIM è gratuita e la spedizione a domicilio non costa nulla. In pratica non c’è alcuna spesa iniziale da mettere in conto e l’unico importo da sostenere resta quello mensile da 5,99 euro.

Per chi non ha voglia di attendere il corriere esiste un’alternativa più rapida. È possibile scegliere il formato eSIM digitale e completare il riconoscimento in pochi secondi attraverso SPID oppure con un video selfie. Una soluzione comoda per chi preferisce gestire tutto dal proprio telefono senza dover aspettare la consegna a casa.

Una volta attivata la linea, consumi, soglie e ricariche si tengono sotto controllo direttamente dall’applicazione mobile dell’operatore, così da avere sempre un quadro chiaro del traffico utilizzato e del credito disponibile. Si tratta di una delle proposte più aggressive attualmente presenti sul mercato della telefonia per chi vuole navigare in 5G con un volume di traffico così ampio. La combinazione tra copertura TIM, assenza di costi extra e un canone contenuto rende questa offerta Kena particolarmente appetibile. Possono richiederla, sotto forma di SIM fisica o eSIM, sia chi ha già un numero con Iliad, PosteMobile, CoopVoce o altri operatori virtuali, sia chi desidera attivare una nuova linea.

Fonte: TecnoAndroid