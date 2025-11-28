Kena Black Friday: nuove offerte 5G da 4,99 euro al mese

Il Black Friday porta novità anche in casa Kena, l’operatore virtuale del gruppo TIM che per questo periodo promozionale mette a disposizione due offerte con connettività 5G inclusa. Le proposte, denominate Kena 4,99 e Kena 5,99, sono attivabili nei negozi fisici e online fino al 3 dicembre, con condizioni pensate per chi desidera cambiare operatore senza costi di attivazione.

La prima offerta, Kena 4,99, include minuti illimitati, 200 SMS e 100 giga in 5G con velocità fino a 250/75 Mbps. In aggiunta, sono previsti 7 giga utilizzabili in roaming nell’Unione Europea. La seconda proposta, Kena 5,99, amplia il pacchetto con 300 giga in 5G e 8 giga in roaming UE, mantenendo invariati minuti e SMS. In entrambi i casi attivazione, SIM e consegna a domicilio non comportano alcun costo aggiuntivo.

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Requisiti di attivazione e operatori compatibili con questa promo di Kena Mobile

Tra le due offerte, solo Kena 5,99 può essere attivata anche con un nuovo numero. Sia Kena 4,99 che Kena 5,99 sono invece disponibili per chi richiede la portabilità da una serie di operatori selezionati. L’elenco comprende realtà come Iliad, LycaMobile, CoopVoce, DIGI Mobile, Spusu, Noitel, Elimobile e molti altri operatori virtuali. Questo requisito conferma la strategia tipica di Kena, che propone le offerte più convenienti a chi arriva da gestori specifici.

La procedura di attivazione è flessibile. Può essere completata in negozio, tramite il sito ufficiale oppure scegliendo un percorso assistito, con il supporto telefonico di un operatore durante le varie fasi. Questa modalità “ibrida” risulta utile per chi preferisce un aiuto diretto senza rinunciare alla praticità dell’attivazione online.

Per il periodo del Black Friday, le offerte rappresentano un’opzione interessante per chi vuole accedere al 5G mantenendo un prezzo contenuto. I pacchetti includono un numero elevato di giga, nessun costo iniziale e condizioni chiare, elementi che rafforzano la competitività di Kena nel mercato delle offerte low-cost. Ora la scelta è degli utenti.