Chi ha avuto tra le mani un Nexus o è semplicemente cresciuto insieme ad Android troverà in Android Time Machine un piccolo viaggio a ritroso nel tempo. Si tratta di un progetto gratuito che fa girare le versioni storiche di Android direttamente nel browser, senza installare nulla e senza dover combattere con emulatori complicati da configurare. Basta aprire una pagina e il passato si riaccende sullo schermo.

L’arco temporale coperto è piuttosto ampio. Si parte da Android 2.1 Eclair e si arriva fino ad Android 7.1.2 Nougat, con un dettaglio che fa la differenza rispetto a una semplice raccolta di schermate: ogni release è abbinata al dispositivo Nexus originale su cui girava all’epoca. Tra i modelli simulati compare per esempio Galaxy Nexus con Ice Cream Sandwich, accanto ad altri classici che chi frequenta il robottino verde da qualche anno ricorderà senza alcuna fatica. Ogni versione insomma torna nel suo habitat naturale, con il telefono che l’ha portata al debutto.

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Come funziona Android Time Machine su smartphone e computer

La parte più riuscita del progetto riguarda probabilmente l’esperienza da smartphone. Aprendo la pagina in modalità schermo intero il simulatore si adatta alle dimensioni del telefono in uso, dando quasi l’impressione di stringere davvero un vecchio dispositivo. Funziona perfino sul display esterno di Galaxy Z Fold, anche se in quel caso viene mostrata la versione desktop. Su computer l’approccio cambia un po’ e l’interfaccia viene racchiusa nella sagoma grafica del Nexus corrispondente, come se il telefono fosse appoggiato in una vetrina digitale.

Ovviamente non si può pretendere una replica perfetta. Tutto gira nel browser e non su un vero sistema Android, quindi le prestazioni risultano altalenanti, specie quando entrano in gioco le animazioni. Le app Google e la fotocamera sono semplici segnaposto, perché il simulatore non ha accesso alla fotocamera del dispositivo e non può collegarsi a un account Google. La ricerca web però simula i risultati di quegli anni, un tocco curioso che strappa più di un sorriso, soprattutto se si confronta quanto Google Search fosse più pulita e diretta rispetto a quella di oggi.

Animazioni, sfondi e app che non esistono più

Il vero piacere sta nei particolari. Ritornano le animazioni di avvio dei Nexus, i wallpaper animati che caratterizzavano quei telefoni e soprattutto le applicazioni ormai scomparse. Google+ e Play Music, per citarne due, sembravano destinate a durare per sempre e invece sono svanite nel nulla, insieme a tutta una serie di servizi che per un periodo erano parte della routine quotidiana di milioni di utenti. Ritrovarle lì, aperte su uno schermo virtuale, fa un effetto un po’ straniante.

Il risultato è una sorta di capsula del tempo digitale che funziona sorprendentemente bene, considerando che si tratta di un progetto amatoriale. Per chi ha voglia di capire quanto sia cambiata la piattaforma di Google nel corso degli anni, passare da una release all’altra rappresenta il modo più divertente per farsene un’idea diretta, osservando da vicino l’evoluzione di interfacce, icone e menu da Eclair fino a Nougat.

Android Time Machine è completamente gratuito e il codice sorgente è disponibile su GitHub, dove si trovano anche tutti i dettagli sul funzionamento del simulatore.

Fonte: TecnoAndroid