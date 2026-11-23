Un iPhone può restare in attesa di un comando vocale senza che il sistema operativo abbia accesso all’audio del microfono? E riconoscere un volto senza consegnare alle app le immagini della fotocamera? La risposta di Apple si chiama Secure Exclaves, un’architettura di sicurezza integrata nei chip Apple Silicon e pensata per elaborare informazioni sensibili tenendole isolate perfino dal kernel del sistema operativo.

A descriverla in questi giorni sono stati i team Security Engineering and Architecture e Core OS dell’azienda, che la presentano come un’evoluzione delle protezioni arrivate negli anni con Secure Enclave e con l’isolamento della memoria. L’obiettivo è permettere ai dispositivi di interpretare di continuo ciò che accade intorno a loro senza trasformare microfoni e fotocamere in fonti di dati liberamente accessibili. La tecnologia è già presente su iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone Duo, MacBook Neo e HomeView. Proprio quest’ultimo, capace di riconoscere fino a sei persone, spiega bene perché la tutela hardware dei sensori sia diventata un requisito fondamentale.

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Come funziona l’isolamento dal kernel

Il principio è piuttosto radicale. Il sistema operativo principale non deve poter leggere i dati grezzi dei sensori mentre il dispositivo osserva l’ambiente, e a maggior ragione non deve farlo un’app con privilegi elevati. Sono previste due modalità. In ambient mode microfono e fotocamera rilevano eventi specifici ma al sistema arrivano soltanto metadati autorizzati. In active mode invece si accede al flusso audio o video completo, accompagnato da un indicatore visibile e protetto dalle manomissioni.

Le Secure Exclaves girano in un ambiente separato da XNU, il kernel alla base di iOS e macOS, pur sfruttando i core del processore principale. Rispetto al Secure Enclave Processor la nuova architettura regge carichi molto più impegnativi, compresi quelli legati all’intelligenza artificiale. Il cuore è exclaveOS, un sistema specializzato con un microkernel Apple ispirato alla famiglia L4, dove ogni componente riceve solo i permessi indispensabili per accedere a memoria, servizi e risorse hardware. Il Secure Page Table Monitor (SPTM) gestisce poi le tabelle delle pagine e impedisce al kernel principale di modificare direttamente le associazioni tra memoria virtuale e fisica. Anche in caso di compromissione, ottenere privilegi elevati nel sistema principale non significa mettere le mani sui dati elaborati nelle exclave.

Hey Siri e il puntino del microfono sotto controllo hardware

Con Siri il cambiamento diventa evidente. Su iPhone 18 Pro l’Always On Processor (AOP) esegue un primo riconoscimento a basso consumo della frase di attivazione. Se individua un possibile “Hey Siri” risveglia il chip principale e passa il buffer audio a una exclave dedicata, dove dopo la cancellazione dell’eco un modello più sofisticato conferma la frase. Solo allora l’ambiente protetto avvisa il servizio Siri con un semplice segnale di attivazione, non con l’audio originale. Per la sessione attiva serve poi il via libera dell’Exclave Indicator Controller (EIC), che autorizza il trasferimento dell’audio dopo aver verificato l’indicatore del microfono.

Un normale elemento grafico dipende dal sistema operativo e un kernel compromesso potrebbe interferire con la sua visualizzazione. Per questo Apple introduce una exclave dedicata al display che controlla i pixel realmente mostrati tramite un blocco hardware specializzato, verificando colore, forma, luminosità e durata dell’indicatore, persino con le variazioni di Night Shift. Per Siri deve restare visibile per tutta la sessione e comunque per almeno 3 secondi. Sui dispositivi con LED fisico è il controller protetto a governare la spia, che diventa così una condizione verificata prima che i dati escano dal perimetro protetto.

Secure IPC, codice verificato e meno superficie di attacco

Le comunicazioni tra componenti passano da Secure IPC, un meccanismo scritto in Swift con interfacce definite in anticipo tramite un linguaggio descrittivo. Ogni connessione richiede autorizzazioni esplicite e dopo l’inizializzazione non si possono più creare collegamenti arbitrari. Anche il caricamento del software è rigido. iBoot prepara il microkernel e un catalogo di integrità, il codice caricabile deve superare verifiche crittografiche e le scritture persistenti sono cifrate e accessibili solo alla exclave proprietaria.

Sul codice C del microkernel Apple applica inoltre la verifica formale con Isabelle/HOL, che dimostra matematicamente la correttezza di determinate proprietà del software, e AutoCorres2, che traduce il codice C in rappresentazioni analizzabili con Isabelle. Oltre ai test tradizionali, gli ingegneri possono così provare che specifiche parti del microkernel rispettano le proprietà di sicurezza previste. Il valore delle Secure Exclaves sta soprattutto nella riduzione della superficie di attacco, con una parte della protezione che passa dal software general purpose a confini imposti dall’hardware, una scelta destinata a pesare di più con la diffusione di dispositivi capaci di osservare e interpretare continuamente ciò che li circonda.

Fonte: TecnoAndroid