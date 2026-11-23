Vivere a pochi passi da un data center IA non è esattamente il sogno di chi cerca casa, eppure a Memphis la vicinanza con l’infrastruttura voluta da Elon Musk può trasformarsi in un piccolo vantaggio economico. I residenti possono infatti ottenere fino a EUR 22.750, circa 21.000 euro al cambio attuale, per sistemare la propria abitazione. Il denaro non arriva da una donazione dell’imprenditore né da un gesto di buona volontà dell’azienda, ma da un fondo comunale che si regge sulle imposte immobiliari versate proprio dal centro di calcolo chiamato Colossus.

Il meccanismo è piuttosto lineare, quasi banale a guardarlo bene. Un impianto di queste dimensioni occupa spazio, possiede strutture e quindi paga le tasse sulla proprietà come qualunque altro immobile presente in città. Quelle somme, invece di disperdersi nel bilancio generale, finiscono in parte in un fondo pensato per aiutare chi abita nella zona. Il risultato è che il vicino ingombrante, quello che nessuno avrebbe scelto, contribuisce indirettamente a rimettere in sesto le case intorno a sé.

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Come funziona il fondo legato a Colossus

Il cuore dell’iniziativa sta tutto nel legame diretto tra il data center di Musk e le risorse destinate ai cittadini. Le imposte generate da Colossus alimentano la cassa comunale e da lì vengono redistribuite sotto forma di contributi per i lavori domestici. La cifra massima prevista per ciascuna abitazione è appunto di EUR 22.750, un importo che può fare la differenza per chi ha bisogno di riparare casa e magari non ha mai avuto i mezzi per farlo.

Si tratta di un’idea che ribalta un po’ la prospettiva abituale. Di solito, quando un grande impianto tecnologico si insedia in un quartiere, l’attenzione si concentra sui disagi e sulle preoccupazioni di chi vive nei dintorni. Qui invece l’amministrazione ha scelto di far tornare una parte del valore prodotto dalla struttura direttamente nelle tasche, o meglio nelle case, dei residenti. Non un risarcimento vero e proprio, quindi, ma una forma di restituzione al territorio che passa attraverso il sistema fiscale ordinario.

Un vantaggio inatteso per chi abita a Memphis

Per chi vive a Memphis nelle vicinanze dell’impianto, la notizia ha un sapore concreto. Avere accanto un centro dedicato all’intelligenza artificiale comporta inevitabilmente una presenza imponente nel paesaggio urbano, ma da oggi questa presenza porta con sé anche un’opportunità tangibile. Il contributo può essere usato per intervenire sull’abitazione e sistemare ciò che serve, entro il tetto fissato dal programma.

Fonte: TecnoAndroid