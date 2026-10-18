Kena 4,99 200GB torna via SMS: terza ondata per gli ex clienti

Kena ha avviato oggi, 13 ottobre 2026, una nuova campagna SMS winback rivolta ad alcuni ex clienti, ai quali torna a proporre l’offerta Kena 4,99 200GB Limited Edition 5G con minuti illimitati, 200 SMS e 200 Giga al costo di 4,99 euro al mese. Il messaggio arriva sia a ex clienti mai contattati prima sia a chi aveva già ricevuto una comunicazione promozionale senza però aderire. La prima ondata di invii con questa stessa proposta era partita l’8 settembre 2026 e in seguito ad alcuni destinatari era stata comunicata una nuova scadenza. Con questa terza tornata il secondo brand di TIM non cambia nulla e lascia invariati sia i contenuti sia il canone mensile.

Il testo dell’SMS è piuttosto diretto e invita a tornare in Kena a 4,99 euro al mese con 200 GB in 5G, minuti illimitati e 200 SMS, senza alcun costo di attivazione né spese per la SIM. L’adesione è possibile fino al 20 ottobre 2026, salvo proroghe. Per attivare la promo basta aprire il link contenuto nel messaggio, scegliere la voce “scopri subito” e inserire il codice coupon univoco insieme al numero di telefono su cui è arrivato l’invito. Il codice non è cedibile, quindi l’offerta vale soltanto per quel numero, e serve richiedere la portabilità da un qualsiasi altro operatore mobile nazionale.

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Chi non ha ricevuto l’SMS trova comunque sul sito dell’operatore le offerte Operator Attack. C’è Kena 4,99 150 GB Top 5G, sempre a 4,99 euro mensili ma con 150 Giga in 5G, e poi Kena Pack 5G, che offre gli stessi bundle della promo winback con un pagamento semestrale anticipato di 29,99 euro, pari più o meno a 4,99 euro al mese. Le identiche quantità di minuti, SMS e traffico dati si ottengono anche con Kena 5,99 200GB Limited Edition 5G, che però costa 5,99 euro al mese.

Cosa include l’offerta e come funziona il 5G

Nel dettaglio la proposta comprende minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri italiani e 200 Giga mensili in 5G fino a 250 Mbps. SIM o eSIM e attivazione sono gratuite, perciò la spesa iniziale si ferma a 5 euro, dai quali viene scalato il primo mese anticipato lasciando 0,01 euro di credito residuo.

Kena si appoggia alla rete TIM in 2G e 4G e dal 16 luglio 2025 offre anche il 5G con velocità massima di 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload, gli stessi valori del profilo base dell’operatore principale, che dispone pure del profilo 5G Ultra fino a 2 Gbps. In questa promo l’abilitazione alla quinta generazione è già compresa nel prezzo, come accade con tutte le offerte mensili a partire da 5,99 euro e con Kena Pack 5G, senza bisogno di aggiungere l’opzione a pagamento. Alcuni utenti hanno comunque segnalato ritardi nell’attivazione del 5G, che in certi casi non è partito insieme all’offerta. Per sfruttarlo occorrono un dispositivo compatibile e la copertura nel proprio comune, altrimenti si naviga in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Il 3G di TIM è spento in tutta Italia da metà ottobre 2022 e da maggio dello stesso anno le SIM Kena hanno ricevuto progressivamente il VoLTE.

SIM, eSIM, tariffe e roaming

Ai nuovi clienti vengono consegnate le Half SIM Green, realizzate in plastica riciclata e più piccole del 50%, distribuite da gennaio 2025 e ufficializzate a marzo dello stesso anno. Sono già configurate sulla nuova piattaforma TIM con il relativo APN e permettono di usare insieme VoLTE e servizi di reperibilità. Dal 5 agosto 2025 è disponibile anche la eSIM, selezionabile pure online. Scegliendo “Ricevi e Attiva da casa” ci si può identificare con Video Selfie, SPID oppure CIE, quest’ultima accettata dal 24 giugno 2026, e dal primo inserimento di numero ordine e codice fiscale ci sono 30 giorni per completare la procedura.

Le chiamate non prevedono scatto alla risposta e si pagano a secondi effettivi, mentre i dati sono conteggiati a blocchi anticipati di 1 KB. Finiti i Giga la navigazione si blocca, ma il servizio Restart consente di anticipare il rinnovo. Con credito insufficiente scatta il Piano Base, che costa 35 centesimi al minuto, 25 centesimi per SMS e 50 centesimi ogni 50 MB, condizioni applicate anche dopo 90 giorni senza rinnovo. Segreteria telefonica e i servizi Lo Sai e Chiama Ora sono sempre inclusi. In roaming UE, oltre che in Moldavia e Ucraina, minuti e SMS seguono le regole nazionali e per il 2026 la soglia dati della promo è di 7,5 Giga al mese. Oltre questo limite si pagano 0,131 centesimi per ogni MB fino alla fine del 2026.

Fonte: TecnoAndroid