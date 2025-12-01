Joby presenta il primo VTOL autonomo

Per il settore dell’aviazione, al centro del dibattito c’è la capacità di coniugare autonomia, efficienza e operatività in scenari privi di infrastrutture tradizionali. È in tale contesto che si è inserito il primo volo del nuovo velivolo a decollo verticale sviluppato da Joby Aviation. Avvenuto il 7 novembre presso la sede californiana dell’azienda. Un evento che arriva soltanto tre mesi dopo il lancio pubblico del progetto e l’annuncio della collaborazione con L3Harris Technologies. Un partner strategico per le applicazioni nel settore della difesa. Il nuovo mezzo integra un propulsore ibrido con turbina e il sistema di volo autonomo SuperPilot, sviluppato internamente e pensato per operazioni prolungate, oltre le capacità degli attuali taxi aerei elettrici. La combinazione di tali due componenti apre uno scenario operativo che va dai collegamenti regionali alla logistica avanzata. Includendo compiti autonomi in zone difficili da raggiungere.

Arriva il primo VTOL autonomo di Joby

La dimensione militare del progetto è uno dei punti più rilevanti. L3Harris prevede di dotare il velivolo di sensori, strumenti di comunicazione e sistemi operativi destinati a contesti complessi. Come il trasporto logistico in aree contestate, le missioni di scorta senza equipaggio, il ruolo di “loyal wingman” a supporto di velivoli con pilota e operazioni a bassissima quota. Una parte consistente del programma dei prossimi due anni sarà dedicata a dimostrazioni e test richiesti da interlocutori governativi. Con un calendario che si estenderà fino al 2026.

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Al momento, non esiste un’indicazione precisa su quando una versione civile potrebbe raggiungere il mercato. Eppure, Joby considera il recente debutto come una tappa cruciale per la progressione verso piattaforme VTOL. La traiettoria intrapresa per tale settore suggerisce che i prossimi anni saranno determinanti nel ridefinire non solo il ruolo della mobilità aerea avanzata, ma anche i confini della cooperazione tra industria tecnologica e per la difesa. Non resta, dunque, che attendere e scoprire le prossime evoluzioni.