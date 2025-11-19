Omen VTOL: presentato il nuovo aereo compatto

Gli sviluppi nel settore dei velivoli a decollo verticale e autonomia avanzata stanno ricevendo un impulso significativo. Ciò grazie al recente accordo degli Emirati Arabi Uniti per l’acquisto di 50 sistemi Omen. Tale decisione non solo consolida la collaborazione tra Anduril ed EDGE, ma accelera anche il percorso verso una produzione su larga scala. Ciò con implicazioni sia per il mercato militare sia per applicazioni civili. Il progetto Omen, iniziato nel 2019, ha attraversato anni di sperimentazione. I quali sono stati caratterizzati da sfide tecnologiche, in particolare, legate alla propulsione. Il passaggio decisivo è avvenuto quando Anduril ha collaborato con Archer Aviation, integrando un sistema ibrido capace di fornire la potenza necessaria. Ciò sia al decollo verticale sia al volo in crociera. Tale avanzamento ha permesso non solo di superare i limiti energetici iniziali, ma anche di generare un surplus utile per gestire payload elettronici ad alto assorbimento. Ampliando così le possibilità operative della piattaforma.

Omen VTOL: ecco i dettagli della novità introdotta

L’Omen si distingue per un design aerodinamico peculiare, con fusoliera compatta. Le ali simili a quelle di un sailplane, canard frontali e doppi bracci di coda. In decollo mantiene una posizione verticale e successivamente ruota per passare al volo orizzontale, combinando così capacità di autonomia prolungata e operatività in spazi ristretti. Tale approccio lo rende adatto a scenari complessi o difficilmente accessibili, dove altre piattaforme con equipaggio non possono operare.

La versatilità della piattaforma si riflette nelle sue applicazioni. Può svolgere missioni marittime a lungo raggio, trasporto leggero di materiali, sorveglianza della difesa aerea e funzioni di relay per le comunicazioni. La gestione dei sensori e del volo è affidata al software Lattice, che consente a più velivoli di condividere dati in tempo reale. Oltre che coordinare traiettorie senza intervento umano diretto.

Un altro elemento chiave del programma è la rapidità di dispiegamento. L’Omen si ripiega e può essere trasportato da due operatori, pronto al volo in pochi minuti senza necessità di piste o superfici preparate. L’avanzamento dell’Omen riflette una tendenza più ampia nel settore dell’aeronautica. L’integrazione tra autonomia, sistemi ibridi e capacità operative flessibili sta ridefinendo il ruolo dei velivoli senza pilota. Offrendo così opportunità sia nella difesa sia nelle applicazioni civili e umanitarie.