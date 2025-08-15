Envision Energy sfida il dogma con la turbina eolica a due pale

Per anni, l’idea di una turbina eolica con solo due pale è stata quasi un tabù nel settore. Non era questione di moda o estetica: il problema erano le vibrazioni e lo squilibrio del carico, due ostacoli che sembravano insormontabili. Così, il mondo dell’energia eolica ha continuato a giocare sul sicuro, puntando sui modelli a tre pale, più stabili e rodati.

Dieci anni di ricerca per rivoluzionare il design delle turbine

Eppure, qualcuno ha deciso di sfidare questo dogma. Non un visionario solitario in un garage, ma Envision Energy, colosso cinese delle tecnologie verdi, che dopo oltre dieci anni di ricerca ha presentato un prototipo capace di far cambiare idea anche ai più scettici. Questa turbina a due pale, pensata per l’uso a terra, ha resistito a oltre 500 giorni di funzionamento ininterrotto. Non solo è rimasta in piedi, ma ha mostrato numeri che fanno alzare più di un sopracciglio: 99,3% di disponibilità e 3.048 ore equivalenti a pieno carico all’anno. Tradotto: produce quanto una buona turbina a tre pale, installata nello stesso punto.

Il percorso non è nato ieri. Già nel 2012, il centro di innovazione di Envision in Danimarca aveva messo a punto “Game Changer”, un modello offshore da 3,6 MW che, nome a parte, ha davvero aperto la strada alle sperimentazioni attuali. Oggi, quel know-how ha preso forma in un design basato sulla piattaforma onshore “Model X” e dotato di un generatore a induzione a doppia alimentazione (DFIG), pensato per mantenere la stabilità anche quando le condizioni diventano imprevedibili.

Il prototipo non è arrivato sul campo per caso: è passato attraverso test massacranti in uno dei primi banchi di prova multi-assiali del settore, dove sono state simulate decine di scenari reali. Il risultato? Una macchina più leggera, con meno componenti e più facile da trasportare.

Secondo Lou Yimin, vicepresidente senior di Envision, proprio questa leggerezza, unita alla modularità, potrebbe renderla perfetta per mercati dove portare e montare una turbina tradizionale è un’impresa logistica titanica. Pensiamo a zone remote, strade strette o infrastrutture quasi inesistenti.

In fondo, la storia di questa turbina è una piccola lezione: certe strade, anche se sembrano chiuse da anni, possono tornare percorribili quando qualcuno ha il coraggio (e la pazienza) di provarci di nuovo.