Jeep al Salone di Parigi 2026: sotto il velo la nuova Renegade?

Al Salone di Parigi 2026 Stellantis si presenterà con uno schieramento imponente e tra i marchi pronti a salire sul palco francese sembra esserci anche Jeep. Alfa Romeo, Citroen, DS, Fiat, Lancia, Leapmotor, Opel e Peugeot porteranno novità e concept accanto alle rispettive gamme complete. Ora anche la Casa del celebre logo a sette feritoie pare intenzionata a unirsi al gruppo, e lo fa con un invito piuttosto enigmatico.

All’invito è allegata un’immagine che mostra una scatola coperta da un velo. Sopra il telo compare la scritta Jeep accompagnata da una frase molto semplice, “Destination: Paris”. La meta quindi è chiara, il contenuto decisamente meno. Cosa si nasconda lì sotto per ora è un mistero e il marchio si guarda bene dal fornire indizi più espliciti.

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La nuova Jeep Renegade potrebbe essere la protagonista

Il primo nome che viene in mente è quello della nuova Jeep Renegade. Il piccolo SUV, prodotto in Italia accanto alla Fiat 500 X, è uscito di scena alla fine del 2025 dopo una carriera di grande successo. Non è mai arrivato un annuncio ufficiale su una sua erede, però un elemento concreto esiste. Entro il 2030 Jeep porterà in Europa due nuovi SUV di segmento B, uno chiamato “B SUV Compact” e l’altro “B SUV Large”.

Questi modelli andranno a collocarsi tra Avenger e Compass, con una lunghezza attorno ai 4,2 metri. Le dimensioni combaciano bene con quelle di una nuova Renegade ed è difficile non fare il collegamento. Un possibile primo assaggio è comparso durante l’Investor Day 2026 di Stellantis, quando è stato mostrato un SUV dalle forme molto squadrate. Sembrava quasi un’estremizzazione dello stile della nuova Compass, con il frontale ormai tipico del marchio e le 7 feritoie illuminate nella parte superiore.

Sotto la carrozzeria potrebbe trovare posto la nuova piattaforma STLA One del Gruppo. Si tratta di una base progettata per accogliere motorizzazioni di tipo diverso, dal termico puro all’elettrico, passando per un inedito full hybrid che nessun modello Stellantis ha mai montato finora. Sarebbe quindi una novità non solo per il marchio americano ma per l’intera galassia di brand che fanno capo al Gruppo.

Concept o modello di serie?

Il dubbio però non riguarda soltanto l’identità del veicolo. Anche ammesso che sotto il velo ci sia davvero la nuova Jeep Renegade, non è chiaro se il pubblico vedrà la versione definitiva destinata alla produzione oppure un prototipo che ne anticipa le linee. Le informazioni circolate fino a oggi non permettono di sciogliere il nodo e la Casa mantiene il massimo riserbo su ogni dettaglio.

Qualche certezza in più riguarda il quadro generale della presenza di Stellantis. Il Gruppo porterà alla kermesse parigina ben 9 concept, alcuni già anticipati attraverso diversi teaser e altri annunciati da tempo, come la nuova Citroen 2CV. In mezzo a una vetrina così affollata la proposta Jeep dovrà trovare il suo spazio, qualunque forma decida di assumere.

Le porte del Salone di Parigi si apriranno il 12 ottobre e solo in quel momento si scoprirà cosa contiene la scatola firmata Jeep. Non si può escludere nemmeno uno scenario diverso, con la scatola stessa come unica sorpresa e nessun modello svelato al pubblico.

Fonte: TecnoAndroid