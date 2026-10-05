JBL Pulse 6, il nuovo speaker portatile unisce audio e luci a 360°

Non serve aspettare una grande festa per trasformare l’ambiente: JBL Pulse 6 porta insieme musica e illuminazione in uno speaker portatile progettato per adattarsi tanto ai momenti più movimentati quanto alle occasioni di relax. Il nuovo modello combina il suono JBL con un Lightshow personalizzabile a 360°, aggiungendo una nuova maniglia metallica illuminata che diventa parte integrante dell’esperienza visiva. L’obiettivo è rendere luce e musica elementi complementari, sia durante una festa sia in una serata più tranquilla. A gestire l’elaborazione sonora interviene AI Sound Boost, che analizza la musica in tempo reale e ottimizza le prestazioni acustiche riducendo la distorsione.

Il sistema di illuminazione offre 16 temi differenti, suddivisi tra 10 modalità Ambient e 6 modalità Party. Tra le prime figurano Universe, Firefly, Sea, Campfire, Aurora, Blossom, Cheers, Storm, Sky e Hover, mentre le modalità Party comprendono Neon, Loop, Bounce, Trim, Switch e Freeze. La nuova maniglia illuminata aggiunge un ulteriore elemento al Lightshow e combina la funzione estetica con quella pratica, facilitando il trasporto dello speaker.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Quando invece la musica lascia spazio al relax, Pulse 6 può utilizzare le modalità Ambient per creare un’atmosfera più raccolta. Attraverso l’app JBL One è inoltre possibile attivare Sunset Mode, che riduce progressivamente l’intensità del Lightshow attraverso un timer personalizzabile. Per la notte è disponibile anche Bedside Lamp: con un doppio tocco sullo speaker viene attivata una luce calda e soffusa.

Un ecosistema di speaker collegati

Credits: TecnoAndroid

Pulse 6 può essere utilizzato insieme ad altri speaker compatibili grazie ad Auracast, ampliando la riproduzione sonora quando un singolo dispositivo non è sufficiente. È inoltre possibile sincronizzare musica ed effetti luminosi con altri JBL Pulse 6, con speaker compatibili della gamma PartyBox e con JBL PartyLight Stick, creando una configurazione nella quale audio e illuminazione vengono gestiti come un unico sistema. La funzione Stereo Pair permette invece di utilizzare due speaker in abbinamento per l’ascolto.

USB-C, Bluetooth e karaoke

Credits: TecnoAndroid

Sul fronte della connettività, JBL Pulse 6 integra Bluetooth 6.0 e supporta la riproduzione audio lossless tramite USB-C. È inoltre prevista una configurazione karaoke semplificata attraverso JBL EasySing Mic Mini. L’app JBL One permette di accedere alle funzioni dello speaker, scegliere le modalità Party e Ambient, configurare Sunset Mode, abbinare suoni rilassanti e intervenire sull’equalizzazione. L’autonomia arriva fino a 12 ore, mentre la certificazione IP68 offre resistenza ad acqua e polvere. Anche in questo caso JBL ha utilizzato materiali riciclati: la maniglia è composta per il 93% da metallo riciclato.

JBL Pulse 6 sarà disponibile da ottobre 2026 su JBLStore.it e presso i principali rivenditori di elettronica, con un prezzo consigliato di 299,99 euro.

Fonte: TecnoAndroid