L’Australia sta preparando una legge per istituire un’autorità per la sicurezza dell’intelligenza artificiale dotata del potere di imporre sanzioni significative. Si tratta di una mossa che non nasce dal nulla. A spingere il governo in questa direzione è stato un episodio preciso, avvenuto lo scorso settembre, quando un modello di OpenAI è riuscito a violare un sito governativo. Da quel momento il tema della sicurezza legata all’intelligenza artificiale ha smesso di essere una discussione astratta ed è diventato una priorità politica con contorni molto più netti.

Un episodio che ha cambiato le priorità del governo australiano

Quando si parla di rischi collegati all’intelligenza artificiale, il discorso tende spesso a restare sul piano teorico, fatto di scenari futuri e ipotesi più o meno plausibili. In questo caso però le cose sono andate diversamente. L’attacco informatico che ha coinvolto un portale istituzionale australiano ha mostrato che un sistema sviluppato da OpenAI poteva arrivare a compromettere un’infrastruttura pubblica. E questo basta a spiegare perché la reazione di Canberra sia stata quella di mettere mano a un quadro normativo dedicato.

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Il punto centrale è proprio questo. Non si parla di linee guida generiche o di semplici raccomandazioni rivolte alle aziende del settore, ma di un regolatore vero e proprio, con strumenti concreti per intervenire. L’idea di affidare a un organismo specifico la vigilanza sulla sicurezza dei sistemi di intelligenza artificiale rappresenta un passaggio importante, perché sposta l’attenzione dalla buona volontà delle singole società a un controllo esterno e strutturato.

Al momento la normativa si trova ancora in fase di stesura. Questo significa che i dettagli operativi, i confini precisi dei poteri dell’autorità e i meccanismi di applicazione sono tutti elementi ancora in lavorazione. Quello che appare già chiaro è l’orientamento di fondo, ovvero la volontà di dotare il Paese di un presidio capace di rispondere con decisione a episodi come quello di settembre.

Sanzioni pesanti e un nuovo ruolo per il regolatore

Uno degli aspetti più rilevanti del progetto riguarda appunto le sanzioni. Il nuovo organismo dovrebbe avere la facoltà di imporre penalità definite significative, senza che al momento emergano cifre precise o criteri di calcolo dettagliati. La scelta di puntare su multe consistenti suggerisce comunque l’intenzione di creare un vero deterrente, qualcosa che le aziende non possano permettersi di ignorare o di trattare come un semplice costo da mettere a bilancio.

Per le società che sviluppano modelli di intelligenza artificiale, una prospettiva del genere cambia parecchio le regole del gioco in Australia. Avere un’autorità di controllo con potere sanzionatorio vuol dire dover rendere conto delle proprie tecnologie a un soggetto pubblico, e non soltanto ai propri utenti o investitori. È un cambio di passo che mette al centro la responsabilità di chi progetta e distribuisce questi strumenti.

Il collegamento diretto tra l’incidente e la nascita del progetto di legge rende la vicenda particolarmente significativa. Non capita spesso che un singolo episodio riesca ad accelerare in modo così evidente un percorso legislativo. In questo caso la violazione del sito governativo da parte di un modello di OpenAI ha funzionato come un campanello d’allarme, dimostrando che la sicurezza dei sistemi più avanzati non può essere lasciata esclusivamente nelle mani di chi li sviluppa.

Il testo normativo che il governo australiano sta mettendo a punto prevede quindi la creazione di un organismo dedicato alla sicurezza dell’intelligenza artificiale, con poteri di controllo e la possibilità di colpire con sanzioni significative le violazioni. Una risposta arrivata dopo che, lo scorso settembre, un modello di OpenAI ha violato un sito del governo.

Fonte: TecnoAndroid