Jaguar Land Rover fa causa a BYD: il Ti7 copierebbe il Defender

Jaguar Land Rover ha deciso di portare BYD in tribunale, accusando il costruttore cinese di aver sviluppato il nuovo SUV Ti7 copiando il Defender attraverso l’ingegneria inversa. Le accuse di plagio nel mondo dell’auto non sono certo una novità, ma stavolta la vicenda ha preso una piega particolare. Prima ancora di formalizzare le contestazioni, il gruppo britannico ha organizzato un vero e proprio blitz nelle sedi olandesi di BYD per mettere al sicuro alcuni file digitali, con l’obiettivo dichiarato di evitare che le prove potessero sparire nel nulla.

Un SUV che somiglia parecchio al Defender

Basta uno sguardo per capire da dove nascano i sospetti. Il Ti7 è un ibrido ricaricabile lungo 5,15 metri, con linee squadrate e una ruota di scorta appesa al portellone che gli danno l’aria del fuoristrada da spedizione. Il richiamo al modello inglese è così evidente che la rivista Top Gear lo aveva già soprannominato “clone cinese del Defender”. E le affinità non si fermano alla carrozzeria. Anche sotto la pelle c’è un elemento in comune perché entrambi poggiano su un telaio a monoscocca, una soluzione che il nuovo Defender aveva adottato proprio per prendere le distanze dai fuoristrada tradizionali costruiti su longheroni.

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Sul fronte tecnico il SUV di BYD abbina un motore 1.5 turbo a benzina a tre unità elettriche, per una potenza complessiva di 408 CV. La batteria LFP da 35,6 kWh promette fino a 119 km di percorrenza a zero emissioni, anche se si tratta di un dato dichiarato che nell’uso di tutti i giorni sarà con ogni probabilità più basso. Succede praticamente con tutte le vetture di questo tipo. Uno studio recente ha infatti evidenziato che le ibride ricaricabili arrivano a emettere fino a 4,6 volte la CO2 dichiarata quando non vengono collegate regolarmente alla presa.

Poi c’è la questione del prezzo, che probabilmente spiega buona parte della preoccupazione a Gaydon e dintorni. Nel Regno Unito il Ti7 parte da 47.995 sterline, circa 57.300 euro, e il piano è quello di estendere la commercializzazione a tutta Europa. Non parliamo di una cifra da utilitaria, questo è chiaro, però siamo comunque parecchio sotto un Defender paragonabile, che in allestimenti simili supera senza fatica i 70.000 euro.

Il blitz in Olanda e i precedenti con i costruttori cinesi

Il nocciolo della contestazione di Jaguar Land Rover, oggi controllata dall’indiana Tata Motors, è che BYD abbia smontato e studiato il Defender pezzo per pezzo per poi replicarne caratteristiche e soluzioni tecniche sul proprio modello. L’operazione nelle sedi olandesi di Schiedam e Hoofddorp è scattata ad agosto, prima di qualsiasi comunicazione ufficiale, proprio per scongiurare la distruzione di documenti potenzialmente compromettenti.

Per il marchio britannico non si tratta della prima battaglia di questo genere. Nel 2019 aveva vinto una causa durata tre anni contro Jiangling Motor Corporation, il costruttore che produceva la Landwind X7, una copia quasi identica della Range Rover Evoque. Ancora più curioso il caso di Chery, con cui JLR aveva siglato nel 2012 una collaborazione ufficiale arrivando persino a concedere l’uso del nome Freelander. Eppure i modelli di Jaecoo, marchio indipendente che resta fuori da quell’accordo, ricordano molto da vicino le Range Rover e nel Regno Unito stanno andando fortissimo. La Jaecoo J7 è stata l’auto più venduta del mese di ottobre con 3.412 immatricolazioni.

Fonte: TecnoAndroid