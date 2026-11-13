House of the Dragon, Olivia Cooke denuncia misoginia tra i fan

Olivia Cooke ha scelto di non girarci intorno e ha puntato il dito contro una parte del fandom di House of the Dragon, definendo quella fanbase “piena di misoginia e razzismo”. Sono parole pesanti, pronunciate da chi in quella serie ricopre un ruolo da protagonista e conosce molto bene il lato meno luminoso della popolarità. Al centro della denuncia ci sono gli attacchi rivolti alle attrici e alla produzione stessa, un fenomeno che l’interprete di Alicent ha vissuto direttamente.

L’attrice ha affrontato l’argomento durante un’intervista e lo ha fatto senza troppi filtri. Non si tratta di una lamentela generica sul pubblico o sulle critiche alla trama. Il bersaglio è preciso, cioè quella porzione di spettatori che trasforma la passione per la saga in qualcosa di molto diverso e decisamente più tossico.

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Il rovescio della medaglia di una serie così seguita

Far parte del cast principale di House of the Dragon porta con sé visibilità, riconoscimenti e un seguito enorme. Eppure la medaglia ha anche un’altra faccia. Il contatto costante con una comunità di appassionati tanto vasta può avere conseguenze tutt’altro che piacevoli, e Olivia Cooke lo ha sperimentato sulla propria pelle.

Quando un titolo raggiunge numeri così alti, anche le reazioni del pubblico si moltiplicano. La gran parte degli spettatori si limita a commentare gli episodi, a discutere le scelte dei personaggi o a schierarsi per l’una o l’altra fazione. Una minoranza però va oltre e finisce per colpire le persone in carne e ossa che danno volto ai protagonisti. È proprio su questo confine che si concentra il discorso della star, che non mette sotto accusa l’intera fanbase ma soltanto una sua fetta.

Interpretare Alicent significa del resto stare sotto i riflettori in modo continuo. Ogni scena, ogni decisione del personaggio e ogni dettaglio diventano materia di dibattito. Fino a quando il confronto resta sul piano della finzione non c’è nulla di strano. Il problema nasce quando il giudizio sul ruolo scivola verso l’attrice e verso la sua identità.

Misoginia e razzismo, le accuse dell’interprete di Alicent

Le due parole scelte dall’attrice non lasciano spazio a interpretazioni. Parlare di misoginia e razzismo vuol dire indicare un clima in cui gli attacchi non riguardano la qualità della recitazione o lo sviluppo della storia, bensì il fatto di essere donne o di appartenere a determinati gruppi. Una distinzione importante, perché separa la critica legittima da qualcosa che con lo spettacolo ha ben poco a che vedere.

Nel mirino di questi utenti, secondo quanto raccontato da Olivia Cooke, finiscono sia le interpreti sia la serie nel suo complesso. Gli attacchi personali diventano così una sorta di sottofondo costante, difficile da ignorare per chi lavora a un progetto tanto esposto. La presa di posizione dell’attrice punta proprio a dare un nome a questo fenomeno, senza minimizzarlo.

Colpisce anche il fatto che a sollevare la questione sia una delle figure centrali dello show. Non un commentatore esterno ma una protagonista che vive quotidianamente il rapporto con il pubblico e che ne conosce sia gli aspetti positivi sia quelli più spiacevoli. La sua voce arriva quindi dall’interno del mondo di House of the Dragon, da chi ha visto da vicino come una parte degli spettatori reagisce alle attrici e al racconto.

La star che presta il volto ad Alicent ha affidato queste riflessioni a un’intervista, criticando apertamente gli attacchi rivolti alle colleghe e alla serie e denunciando la presenza di misoginia e razzismo in una porzione del fandom.

Fonte: TecnoAndroid