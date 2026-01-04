iQOO 15R riceve la certificazione Bluetooth SIG

A quanto pare il produttore tech iQOO sta per ampliare la sua lineup di prodotti con un nuovo smartphone. Quest’ultimo dovrebbe offrire delle ottime prestazioni mantenendo comunque un prezzo più contenuto rispetto a quello dei top di gamma rivali. Ci stiamo riferendo in particolare al prossimo iQOO 15R e quest’ultimo è stato da poco avvistato in rete nel database dell’ente Bluetooth SIG. L’arrivo di questa certificazione indica un debutto molto vicino.

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iQOO 15R riceve la certificazione dell’ente Bluetooth SIG

Uno dei prossimi smartphone del produttore tech iQOO ha da poco ricevuto l’importante certificazione dell’ente Bluetooth SIG con il numero di modello I2508. Secondo alcune indiscrezioni emerse in rete, però, questo smartphone potrebbe non essere una vera e prorpia novità. Potrebbe infatti trattarsi di una versione re-branded di un altro smartphone dell’azienda, in particolare di iQOO Z11 Turbo. Questo modello sarà presentato in Cina fra poco tempo e molto probabilmente arriverà sul mercato con il nome iQOO 15R.

Per il momento non abbiamo molte conferme riguardanti le specifiche tecniche di questo prodotto. Quel che sembra essere certo sono le prestazioni elevate. A bordo potrebbe infatti essere presente uno dei processori più potenti attualmente in circolazione, ovvero il soc Snapdragon 8 Gen 5. Come già detto, però, questa caratteristica non dovrebbe influire negativamente sul prezzo di vendita. Il nuovo smartphone dell’azienda dovrebbe infatti essere leggermente più “economico” rispetto ad altri smartphone di questa tipologia della concorrenza di iQOO.

Oltre a questo modello, sembra poi che l’azienda abbia intenzione di portare in veste ufficiale sul mercato anche un modello base, che arriverà presumibilmente sul mercato con il nome di iQOO 15.

Per il momento, comunque, non ci resta che attendere ulteriori conferme ufficiali da parte dell’azienda. Ricordiamo che il prossimo iQOO 15R potrebbe essere in realtà una versione re-branded dello smartphone dell’azienda , ovvero iQOO Z11 Turbo.