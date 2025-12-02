iPhone SE: il primo modello entra nella lista dei prodotti obsoleti

L’iPhone SE di prima generazione è stato inserito ufficialmente da Apple nella categoria dei prodotti obsoleti, una classificazione che segna la fine di ogni forma di assistenza tecnica. Il modello del 2016 non può più essere riparato negli Apple Store né presso i centri autorizzati, inclusi interventi come sostituzione della batteria o riparazioni hardware. Le regole interne dell’azienda prevedono che un dispositivo diventi obsoleto dopo sette anni dall’uscita dal catalogo: per il primo SE, ritirato nel settembre 2018, la soglia è stata superata di recente, attivando automaticamente questo passaggio.

Si tratta di un cambiamento atteso, perché la politica di Apple segue tempistiche precise. L’inserimento nella lista non riguarda solo aspetti tecnici: rappresenta anche la chiusura di un ciclo per un dispositivo che aveva intercettato un pubblico affezionato ai telefoni compatti, in un periodo storico dominato da schermi sempre più grandi.

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Il ruolo del primo SE e l’eredità nel catalogo Apple

Lanciato nel marzo 2016, il primo iPhone SE riprendeva il design dell’iPhone 5s con corpo in alluminio, vetro frontale e bordi smussati. Il display da 4 pollici era pensato per chi cercava maneggevolezza e dimensioni ridotte, mantenendo un’identità estetica familiare. La differenza sostanziale rispetto ai modelli precedenti era il processore: il dispositivo integra infatti il chip A9, lo stesso presente su iPhone 6s e 6s Plus, soluzione che garantiva prestazioni di fascia superiore in un formato molto compatto. Questa combinazione aveva contribuito a farlo diventare uno dei modelli più apprezzati della sua epoca.

Negli anni successivi, Apple ha aggiornato la linea con un modello del 2020 e uno del 2022, entrambi ispirati all’estetica dell’iPhone 8, con tasto Home e Touch ID. La famiglia SE ha mantenuto il ruolo di proposta più accessibile all’interno del catalogo fino al 2025, momento in cui Apple ha interrotto la serie. L’eredità commerciale e funzionale è stata raccolta dall’iPhone 16e, che porta avanti la stessa filosofia: un modello più economico, ma dotato di caratteristiche in linea con gli standard attuali.