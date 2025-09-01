Apple dichiara obsoleto il MacBook Air 11″, mentre iPhone 8 Plus diventa vintage

È arrivata una notizia che comporterà un colpo al cuore per tutti coloro che amano il brand Apple e alcuni dei suoi dispositivi. L’azienda ha infatti aggiornato ufficialmente le liste che fanno riferimento ai prodotti obsoleti e vintage. A rientrare è uno dei notebook storici di Apple, ovvero il MacBook Air da 11 pollici che fu lanciato ufficialmente nel 2015 e che ora è obsoleto. Da ora non ha più alcun tipo di supporto. Lo steso vale per iPhone 8 Plus che però diventa vintage.

I Mac che diventano obsoleti

Dopo ben 10 anni di onorato servizio, Apple ha deciso di relegare ai prodotti obsoleti il suo caro vecchio MacBook Air da 11 pollici. Ovviamente tutto questo non significa che non sarà più utile a chi lo possiede, ma ovviamente non arriveranno più aggiornamenti.

Essere dichiarato obsoleto significa che gli Apple Store e i Fornitori di Servizi Autorizzati non effettuano più alcun tipo di riparazione. Apple non fornisce più componenti di ricambio, e quindi le possibilità di intervento ufficiale vengono meno del tutto.

iPhone 8 Plus ora è diventato vintage: cosa significa

Sul fronte smartphone, entra nella lista dei prodotti vintage l’iPhone 8 Plus, presentato nel 2017. Dopo che a maggio era stato inserito l’iPhone 8, ora anche la versione più grande subisce la stessa sorte.

Un dispositivo è considerato vintage quando sono passati oltre cinque anni dalla sua ultima vendita. In questo caso, è ancora possibile richiedere assistenza, ma solo se le parti necessarie sono disponibili. Non c’è quindi la certezza che la riparazione possa essere effettuata.

Differenza tra vintage e obsoleto

Vintage : il prodotto può ancora essere riparato, ma con disponibilità limitata di componenti;

Obsoleto: il supporto ufficiale termina completamente, senza più pezzi di ricambio né interventi nei centri autorizzati.

Con questo aggiornamento, Apple segna la fine di un ciclo per dispositivi che hanno avuto un ruolo importante nella sua storia recente, dai portatili ultra-compatti agli iPhone che hanno preceduto la rivoluzione del notch.