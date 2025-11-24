iPhone pieghevole, svolta decisiva: la piega non si vede, inizia la produzione

Le ultime informazioni provenienti dalla supply chain asiatica indicano che il primo iPhone pieghevole ha superato uno degli ostacoli più complessi: la piega centrale del display. Secondo queste indiscrezioni, Apple avrebbe raggiunto un risultato che nessun produttore di foldable ha ancora concretizzato, eliminando del tutto la linea visibile al centro del pannello flessibile. È una novità significativa, perché la piega è sempre stata il punto debole dei dispositivi pieghevoli, sia dal punto di vista estetico sia per la resistenza nel tempo.

Il lavoro sarebbe il frutto di una collaborazione intensa con i principali attori della catena produttiva. La realizzazione del pannello interno flessibile sarebbe affidata a Samsung, mentre materiali e processo di laminazione sarebbero stati progettati internamente da Apple. Questa combinazione di competenze avrebbe permesso di ottenere una superficie uniforme, priva di increspature e potenziali microfratture.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Cerniera rinforzata e materiali avanzati

Per il meccanismo di apertura e chiusura, Apple avrebbe puntato su componenti sviluppati con Shin Zu Shing e Amphenol, due realtà già coinvolte nella produzione di soluzioni di alta precisione. Nei rumor si parla anche dell’impiego di metallo liquido, una lega ad alta resistenza utile per ridurre le deformazioni nel tempo. L’assemblaggio tra cerniera e pannello sarebbe stato ingegnerizzato per resistere a migliaia di cicli di utilizzo senza deterioramento evidente.

Un altro dettaglio rilevante riguarda Foxconn, che avrebbe predisposto una linea dedicata esclusivamente all’iPhone pieghevole. Questo passaggio suggerisce che lo smartphone si trova ora nella fase di verifica ingegneristica, lo step che precede la costruzione del prototipo finale. Parliamo quindi di un progetto che ha abbandonato la fase sperimentale ed è quasi pronto per la produzione in serie.

Un formato dual screen per l’uso quotidiano

Le specifiche trapelate delineano un dispositivo con display interno da 7,8 pollici, affiancato da uno schermo esterno da 5,5 pollici pensato per le attività rapide quando il telefono è chiuso. Una configurazione simile renderebbe l’esperienza d’uso più flessibile, consentendo di passare dal formato compatto a quello tablet con un unico dispositivo.

Il periodo indicato per il debutto resta tra il 2026 e il 2027, ma la risoluzione del problema della piega rappresenta un segnale chiaro: Apple sembra aver imboccato la strada finale verso un foldable competitivo, tanto dal punto di vista tecnico quanto da quello dell’immagine.