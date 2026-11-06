iPhone Duo, iOS 27.3 beta rende la tastiera esterna più comoda

Sono passate appena un paio di settimane dal debutto di iPhone Duo e Apple sta già lavorando per renderlo più pratico nell’uso quotidiano. L’ultima novità arriva con la beta di iOS 27.3, che porta con sé un aggiornamento della tastiera pensato per semplificare la scrittura sul display esterno, soprattutto quando il telefono viene usato con una sola mano. Si tratta di un intervento mirato ma significativo, che si inserisce in un ritmo di aggiornamenti piuttosto serrato.

Chi è riuscito a mettere le mani sul nuovo dispositivo nel giorno del lancio, o nei giorni immediatamente successivi, se ne sarà accorto. I cambiamenti continuano ad arrivare attraverso il software e con una frequenza che non passa inosservata. iPhone Duo è stato commercializzato con iOS 27.1 già installato, ma dopo pochissimi giorni Apple ha rilasciato iOS 27.2, che ha aggiunto il supporto ad Apple Pencil e la funzione Edge Light per le videochiamate. A distanza di circa una settimana è toccato alla beta di iOS 27.3, che introduce ulteriori modifiche e si concentra in particolare sull’esperienza d’uso dello schermo esterno.

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Una tastiera più stretta e un carattere più sottile

La modifica più evidente riguarda la tastiera del display esterno di iPhone Duo. Con la nuova versione beta i tasti diventano più stretti e anche il font cambia aspetto, risultando leggermente più sottile e di dimensioni ridotte. A prima vista potrebbe sembrare un ritocco quasi estetico, eppure l’effetto pratico è tutt’altro che marginale. Una tastiera più compatta rende infatti più semplice raggiungere tutti i tasti senza dover allungare troppo il pollice, ed è proprio questo il punto su cui Apple ha deciso di lavorare.

Il risultato è una digitazione più agevole rispetto al passato sullo schermo esterno dello smartphone, specialmente nelle situazioni in cui si scrive tenendo il telefono in una mano sola. La differenza resta sottile e chi non la cerca potrebbe anche non notarla subito. Tuttavia chi ha già avuto modo di provare la beta la considera un miglioramento netto, uno di quei dettagli che nell’uso di tutti i giorni finiscono per fare la differenza.

Reachability arriva in aiuto sul display esterno

La tastiera non è l’unica novità legata all’utilizzo con una mano. La beta di iOS 27.3 porta anche la funzione Reachability sul display esterno di iPhone Duo. Grazie a questa opzione è possibile far scorrere i contenuti mostrati sullo schermo verso sinistra oppure verso destra, così da avvicinarli al dito e renderli più facili da raggiungere. Un aiuto concreto per chi preferisce interagire con il dispositivo senza dover ricorrere ogni volta alla seconda mano.

Messe insieme, le due modifiche disegnano un quadro piuttosto coerente. Da una parte la tastiera ridisegnata con tasti più stretti e caratteri più piccoli, dall’altra la possibilità di spostare lateralmente i contenuti con Reachability. La combinazione di queste novità permette a iOS 27.3 di offrire un passo avanti notevole nell’esperienza d’uso con una mano di iPhone Duo, un aspetto che per un dispositivo di questo tipo assume un peso particolare. Per ora tutto questo è disponibile nella versione beta del sistema operativo, distribuita da Apple a circa una settimana di distanza dal rilascio di iOS 27.2.

Fonte: TecnoAndroid