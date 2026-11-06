Elden Ring Tarnished Edition Switch 2: minimo storico su Amazon

Chi stava aspettando il momento giusto per acquistare Elden Ring Tarnished Edition su Nintendo Switch 2 adesso ha un motivo concreto per pensarci. Su Amazon questa versione per la nuova console Nintendo è scesa a 65,99 euro, contro un prezzo consigliato di 79,99 euro. Lo sconto è del 18% e porta il gioco al suo minimo storico sulla piattaforma di commercio elettronico.

Bisogna essere onesti: lo sconto non è di quelli che fanno gridare all’affare del secolo. Quattordici euro in meno non stravolgono il budget di nessuno, ma si tratta comunque della cifra più bassa mai vista per questa edizione sul negozio online. Per chi era indeciso, anche un ribasso contenuto può bastare a togliere ogni dubbio.

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C’è poi un aspetto pratico che fa piacere. Il gioco è venduto e spedito direttamente da Amazon, quindi arriva a casa nel giro di pochi giorni senza passare da rivenditori esterni. È una tranquillità in più per chi vuole evitare attese lunghe o brutte sorprese al momento della consegna.

Cosa contiene la Tarnished Edition per Switch 2

Il vero punto di forza di questa edizione è la completezza. La confezione include sia il gioco base sia l’espansione Shadow of the Erdtree. In pratica c’è tutta l’avventura, senza bisogno di acquistare nulla a parte, e questo rende la proposta più interessante anche per chi si avvicina al titolo per la prima volta.

Le novità non finiscono qui. La versione per Nintendo Switch 2 aggiunge due nuove classi iniziali tra cui scegliere al momento di creare il proprio eroe, così da affrontare la partita con un approccio diverso. A queste si sommano nuove armature per il personaggio e la possibilità di personalizzare il fedele Destriero Spettrale del giocatore. Sono aggiunte che arricchiscono un pacchetto già molto corposo e che danno a questa versione un’identità propria rispetto alle altre uscite.

Un gioco di ruolo impegnativo ma appagante

Per chi non lo conosce ancora, Elden Ring è l’acclamato gioco di ruolo firmato FromSoftware, celebre per una difficoltà impegnativa che però ripaga ogni sforzo. Al centro dell’esperienza c’è un mondo interamente esplorabile, pieno di angoli da scoprire con calma. Il giocatore attraversa dungeon intricati e affronta nemici di ogni tipo usando armi, incantesimi e abilità personalizzabili, adattando il proprio stile di combattimento alla situazione.

Proprio questa libertà di approccio è uno degli elementi che più hanno convinto i giocatori. Nel complesso è un titolo ricco di opzioni e novità, sostenuto da un mondo affascinante e da un level design davvero eccelso. Non è un’esperienza da consumare in fretta. Richiede tempo e pazienza, ma regala in cambio soddisfazioni proporzionate all’impegno.

Chi ha già finito l’avventura su altre piattaforme troverà nelle nuove classi e nelle armature inedite un buon motivo per ricominciare da capo. Chi invece parte da zero avrà tra le mani il pacchetto completo, espansione compresa, in una sola confezione e a un prezzo più basso del solito. Al momento Elden Ring Tarnished Edition per Nintendo Switch 2 si trova su Amazon a 65,99 euro, la quota più bassa registrata finora per questa versione, con vendita e spedizione gestite direttamente dal negozio.

Fonte: TecnoAndroid