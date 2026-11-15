DVB-T2, TV del 2016 compatibile? Il test dei canali 100 e 200

Chi ha in salotto uno dei TV acquistati nel 2016 potrebbe trovarsi davanti a un dubbio molto concreto, cioè capire se l’apparecchio sia in grado di ricevere il segnale DVB-T2 oppure no. Non è una questione da poco, perché da questa risposta dipende la scelta tra un decoder esterno e una smart TV nuova. A chiarire la situazione basta una verifica piuttosto semplice basata sui canali 100 e 200, che permette di capire se il vecchio televisore può restare al suo posto o se è arrivato il momento di pensare a un’alternativa.

L’incertezza nasce da una data ben precisa. Dal 1º gennaio 2017 la legge stabilisce che tutti i televisori venduti debbano essere compatibili con lo standard DVB-T2. Per i modelli messi in commercio prima di quel giorno, invece, l’obbligo non esisteva e la compatibilità non è affatto garantita. Alcuni apparecchi potrebbero supportare il nuovo standard senza problemi, altri no, e guardandoli dall’esterno non sempre è facile capire a quale gruppo appartengano.

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Il 2016, un anno di confine per i televisori

Chi ha comprato un televisore nel corso del 2016 si trova quindi in una posizione un po’ scomoda, una specie di via di mezzo tra i modelli più datati e quelli venduti dopo l’entrata in vigore della norma. Non si può dare per scontato che l’apparecchio funzioni correttamente con le trasmissioni in DVB-T2, ma nemmeno che sia del tutto incompatibile. Proprio per questo motivo diventa necessario fare qualche controllo prima di prendere qualsiasi decisione, anche perché si parla ormai di dispositivi che hanno alle spalle circa dieci anni di onorato servizio.

La situazione è diversa rispetto a chi possiede un televisore acquistato dal 2017 in avanti. In quel caso la normativa offre una certa tranquillità, visto che i produttori erano tenuti a rispettare il nuovo standard. Per gli schermi dell’anno precedente, al contrario, tutto dipende dalle caratteristiche del singolo modello, e affidarsi all’intuito non basta. Serve una prova pratica, alla portata di chiunque e senza strumenti particolari.

Decoder esterno o TV nuova, cosa conviene

Il test sui canali 100 e 200 è il passaggio chiave per orientarsi. Sintonizzando il televisore su queste due posizioni è possibile capire se l’apparecchio è in grado di gestire il segnale DVB-T2. È un controllo rapido che evita spese inutili e permette di ragionare con dati concreti, invece di andare a tentativi o di correre subito in negozio.

Se il risultato della verifica è positivo, il vecchio televisore può continuare a svolgere il suo lavoro senza bisogno di interventi. Se invece l’esito è negativo, le strade percorribili sono sostanzialmente due. La prima consiste nell’affiancare all’apparecchio un decoder esterno, così da continuare a ricevere i canali senza dover sostituire lo schermo. La seconda, più impegnativa, prevede l’acquisto di una TV nuova, magari una smart TV pensata già per il nuovo standard. Per chi ha un apparecchio vecchio di dieci anni, il test sui canali 100 e 200 è quindi il punto di partenza per stabilire se serve un decoder o una nuova smart TV.

Fonte: TecnoAndroid