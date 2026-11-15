Alzheimer, due aree del cervello lo svelano fino a 10 anni prima

Il morbo di Alzheimer potrebbe lasciare tracce visibili nel cervello anche dieci anni prima che compaiano i primi vuoti di memoria. Lo sostiene un gruppo di ricercatori della Johns Hopkins University, che ha individuato due regioni cerebrali in grado di mostrare segni di deterioramento prima dell’ippocampo, cioè la zona che i medici osservano di solito quando cercano indizi della malattia. Un giorno questa scoperta potrebbe permettere di riconoscere la patologia con anni di anticipo, quando un trattamento ha più possibilità di proteggere davvero il cervello.

Analizzando centinaia di scansioni, gli scienziati hanno notato che la corteccia entorinale e l’amigdala, due aree legate alla memoria e alle emozioni, iniziano a perdere tessuto prima dell’ippocampo. “Abbiamo scoperto che ci sono cambiamenti precoci nel cervello che manifestano i biomarcatori clinici dell’atrofia fino a un decennio prima dei sintomi” ha spiegato Michael Miller, ingegnere biomedico e autore senior dello studio. “Immaginiamo di poter intervenire sui cambiamenti neurodegenerativi dopo 2, 3 o 4 anni invece che dopo 15, quando le alterazioni si manifestano ormai con i problemi di memoria.” I risultati sono stati pubblicati su NeuroImage Reports e vengono presentati a Neuroscience 2026, il congresso annuale della Society for Neuroscience.

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Perché cercare l’Alzheimer prima che arrivino i sintomi

L’Alzheimer è la causa più comune di demenza al mondo, eppure non nasce nel momento in cui una persona comincia a dimenticare le cose. Le alterazioni legate alla malattia possono accumularsi in silenzio per decenni prima di dare segnali evidenti. Proprio questa lunga fase nascosta rappresenta un’occasione preziosa, perché agire prima che il danno sia esteso potrebbe preservare meglio la memoria e le altre capacità cognitive. Serve però un modo affidabile per scovare la patologia agli esordi, ed è qui che entrano in gioco i biomarcatori, cioè cambiamenti biologici misurabili che segnalano la presenza o l’evoluzione di una malattia. “Il nostro obiettivo è trattare le persone prima che i sintomi si sviluppino, così da ritardarli o persino fermarli” ha dichiarato Marilyn Albert, coautrice e direttrice del centro di ricerca sull’Alzheimer della Johns Hopkins.

Per capire dove compaiano le prime alterazioni rilevabili, il team ha esaminato centinaia di immagini di risonanza magnetica e di tomografia a emissione di positroni (PET) raccolte da due progetti indipendenti, l’Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative e lo studio Biomarkers of Cognitive Decline Among Normal Individuals. Le persone sono state seguite nel tempo in fasi diverse della malattia, da chi non aveva sintomi a chi presentava un deterioramento cognitivo, fino ai pazienti poi deceduti. In entrambi i gruppi è emerso lo stesso schema. Corteccia entorinale e amigdala, situate vicino all’ippocampo, mostravano nelle prime fasi una perdita relativa di tessuto maggiore rispetto all’ippocampo stesso. La prima aiuta a recuperare ricordi già immagazzinati, la seconda contribuisce alla memoria emotiva e al modo in cui le esperienze più intense vengono elaborate e ricordate.

Il legame con la proteina tau e i prossimi passi

I ricercatori hanno trovato anche un collegamento importante con la proteina tau. In condizioni normali aiuta a mantenere la struttura interna dei neuroni, ma nell’Alzheimer può accumularsi in modo anomalo e formare grovigli che ostacolano il funzionamento del cervello. Grazie alla PET e alla patologia digitale, gli studiosi hanno visto che le zone in cui la materia grigia si riduce coincidono con quelle segnate da alterazioni della tau. Un rapporto che rafforza l’idea di usare le due regioni come spie dell’Alzheimer precoce. Con esami di imaging sempre più accessibili ed economici, chi ha una familiarità con la malattia o altri fattori di rischio potrebbe un giorno sottoporsi a controlli già intorno ai 30 o 40 anni. “Sapere chi andrà incontro a un declino cognitivo sarà davvero importante” ha osservato la neuropatologa Meaghan Morris, coautrice dello studio, convinta che questo approccio possa migliorare la stratificazione del rischio e consentire cure sempre più tempestive.

Servono comunque altre ricerche. Lo studio individua potenziali biomarcatori precoci ma non offre ancora un test clinico capace di prevedere la malattia con anni di anticipo. Il passo successivo sarà indagare su scala molto più piccola i cambiamenti molecolari che circondano l’accumulo anomalo di tau e il loro ruolo nella progressiva perdita di tessuto. “Il nostro lavoro futuro consiste nel mostrare meglio i quartieri molecolari associati a questi cambiamenti della proteina tau” ha spiegato Miller. “Una volta che ne sapremo di più potremo sviluppare terapie.”

Fonte: TecnoAndroid