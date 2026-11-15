Windows 11 si accontenta di 8GB di RAM: Microsoft cambia rotta

La carenza di hardware che sta facendo schizzare alle stelle i prezzi di RAM, SSD e schede video ha avuto un effetto collaterale piuttosto curioso. Requisiti presentati per anni come limiti invalicabili si stanno rivelando, all’improvviso, aggirabili. Che chi crea un prodotto tenda a fare il minimo indispensabile perché venda è un meccanismo comprensibile. In un regime di monopolio quell’asticella può stare davvero in basso, mentre in un mercato competitivo le cose vanno un po’ meglio, anche se basta superare i rivali e niente di più.

Così, quando aziende come Microsoft o Nvidia spiegano che serve aggiornare il computer perché i nuovi software o le nuove funzioni lo richiedono, scoprire che non era vero lascia l’amaro in bocca. Con i costi dei componenti fuori controllo molte persone non hanno più margine per continuare a spendere solo per stare al passo. E quasi per magia parecchi di quei paletti hanno trovato una soluzione.

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Windows 11 adesso si accontenta di 8GB

A maggio 2026 Microsoft ha rimosso da uno dei suoi siti un articolo pubblicato qualche settimana prima. Il testo sosteneva che per vivere Windows 11 senza pensieri servissero 32GB di RAM, lasciando intendere che qualunque configurazione inferiore fosse meno che ideale. Il tutto mentre il mercato delle memorie era già in piena spirale e mentre la stessa Microsoft, insieme ad altri produttori, spingeva portatili con appena 8GB.

Poi a novembre 2026 è arrivato il cambio di rotta. Secondo Microsoft 8GB di memoria bastano, grazie all’aggiornamento 26H2 che ha ridotto il fabbisogno del sistema operativo con una serie di ottimizzazioni. La promessa è notevole, perché con 8GB Windows 11 sarebbe più reattivo del 20% e gestirebbe il multitasking il 40% meglio di prima sullo stesso hardware. Il merito va alla compressione della memoria, uno dei motivi per cui macOS se la cava bene con meno RAM, e a numerosi interventi sulle app principali e sui servizi in background più affamati di risorse.

Niente di magico, però. Il lavoro degli ingegneri è stato enorme e di grande qualità, ma non è stato fatto prima del lancio di Windows 11. Finché la RAM costava poco, scaricare sui clienti il peso di un software gonfio era la strada più comoda. Ecco perché Linux riesce a far girare alcuni programmi Windows più velocemente di Windows stesso, nonostante il carico di un livello di traduzione. Chissà quante persone con 8GB saldati sulla scheda di un portatile o di un mini PC hanno comprato un computer nuovo perché 16GB erano considerati appena accettabili e 32GB la soglia ottimale. Il conto, tra denaro sprecato e rifiuti elettronici, rischia di essere pesantissimo.

Nvidia e le funzioni bloccate sulle schede più vecchie

Per decenni le prestazioni delle GPU sono cresciute a ritmo vertiginoso, ma così come la legge di Moore aveva rallentato per le CPU era chiaro che anche quella corsa non poteva durare all’infinito. Le schede della serie 20 di Nvidia, le prime RTX, sono forse il segnale più evidente. Rispetto all’ottima serie 10 non offrivano un grande salto in potenza grafica pura e puntavano invece su ray tracing e machine learning, due tecnologie che lavorano in parallelo alla tradizionale pipeline di rendering.

La più incisiva è probabilmente il DLSS, un sistema di upscaling basato sull’intelligenza artificiale. La scheda elabora il gioco a una risoluzione inferiore a quella nativa dello schermo e un modello di AI ricostruisce l’immagine come se fosse stata generata con più dettagli. Il risultato sono più fotogrammi al secondo e un quadro che all’occhio appare più nitido di quello effettivamente prodotto.

Il problema è che a ogni nuova generazione Nvidia ha legato alcune funzioni all’hardware dei modelli più recenti, sempre con una giustificazione tecnica pronta. La Frame Generation del DLSS, arrivata con la serie 40, dipendeva secondo l’azienda da un acceleratore hardware di flusso ottico riprogettato. Con DLSS 4 però Nvidia ha smesso di usare quel componente per generare i fotogrammi, affidandosi a un modello AI accelerato dai soli tensor core. Viene spontaneo chiedersi perché non aprire la funzione alle schede precedenti.

In un video pubblicato su YouTube alcune mod realizzate dalla community attivano la frame generation proprio sulle schede che secondo Nvidia non potevano supportarla. I giochi girano e si vedono bene, al punto che senza saperlo sarebbe difficile accorgersi che dietro c’è una GPU di vecchia generazione.

Fonte: TecnoAndroid