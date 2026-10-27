iPhone Duo, display interno a 920 euro: e non è la voce più cara

Chi sta pensando di acquistare iPhone Duo senza aggiungere AppleCare farebbe bene a dare un’occhiata al listino delle riparazioni appena pubblicato da Apple. Sostituire il display interno fuori garanzia costa infatti EUR 891, circa 920 euro, una cifra superiore al prezzo di partenza di iPhone 18 Pro. E il dato più sorprendente è che non si tratta nemmeno della voce più costosa dell’elenco.

I prezzi ufficiali sono stati messi a confronto sia con quelli degli altri modelli della famiglia sia con i principali pieghevoli Android. Le cifre sono pensate per il mercato statunitense ma bastano per farsi un’idea abbastanza chiara. Il quadro è piuttosto severo, anche se non del tutto inatteso per un dispositivo con due schermi, due batterie e una cerniera che la stessa Apple descrive come la più sofisticata mai realizzata.

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Il listino ufficiale delle riparazioni di iPhone Duo

Ecco i costi degli interventi fuori garanzia, convertiti in euro con valori arrotondati e affiancati dalla tariffa prevista per chi ha sottoscritto la copertura estesa.

Pellicola protettiva esterna: circa 45 euro, che scendono a 18 euro con AppleCare

Vetro posteriore: circa 185 euro, 27 euro con AppleCare

Sostituzione batteria : circa 210 euro, gratuita con AppleCare

: circa 210 euro, gratuita con AppleCare Fotocamere posteriori: circa 210 euro

Display esterno: circa 350 euro, 27 euro con AppleCare

Display esterno e vetro posteriore insieme: circa 470 euro

Display interno: circa 920 euro, 90 euro con AppleCare

Danni generici: circa 1.380 euro, 90 euro con AppleCare

L’ultima voce è quella che fa più impressione, visto che con la stessa somma si potrebbero comprare un MacBook Air e un iPad insieme. Apple la classifica come danno accidentale di altro tipo e con ogni probabilità riguarda i casi in cui il telefono viene sostituito per intero invece di essere riparato.

Anche la batteria merita un discorso a parte. I circa 210 euro richiesti sono quasi il doppio rispetto a iPhone 18 Pro, fermo a circa 120 euro, e quasi il triplo rispetto a iPhone 15, che si attesta intorno ai 90 euro. La spiegazione è semplice perché iPhone Duo monta due accumulatori, uno per ciascuna metà, quindi l’intervento equivale di fatto a sostituirne due.

Il confronto con i pieghevoli Android e i dubbi sullo schermo

Rispetto ai concorrenti il listino di Cupertino risulta in generale più alto e in certi casi di parecchio. Il pannello interno di Galaxy Z Fold 8 si ripara a circa 535 o 385 euro, dato che Samsung propone due opzioni, mentre quello di Pixel 11 Pro Fold costa circa 525 euro. Entrambi restano ben lontani dai 920 euro richiesti per lo smartphone di Apple. La batteria è un altro esempio eloquente perché Google la cambia per circa 80 euro contro i 210 della Mela.

Va precisato che Samsung non rende pubblici i prezzi ufficiali per quasi nessuna riparazione che non riguardi gli schermi, mentre Google offre un tariffario ancora più dettagliato di quello Apple. In ogni caso tariffe ufficiali così elevate indicano componenti costosi e interventi complessi, e questo si rifletterà con buona probabilità anche sui prezzi dei centri di assistenza indipendenti.

Resta poi aperta la questione dello schermo pieghevole. Apple sembra convinta di aver superato il problema delle pieghe visibili che affligge i rivali, ma si tratta pur sempre del primo iPhone con display in plastica e finitura opaca e nessuno sa ancora come reggerà nel tempo.

Per questo gli esperti di riparazione suggeriscono di attendere almeno qualche mese prima dell’acquisto, così da vedere come si comporta il pannello nell’uso quotidiano. L’opzione ancora più prudente sarebbe aspettare iPhone Duo 2, quando i tecnici indipendenti avranno imparato a lavorarci e i prezzi potrebbero calare in modo sensibile. Per chi ha già effettuato il preordine o sta valutando seriamente l’acquisto, AppleCare non va considerata un extra ma praticamente una parte integrante del prezzo del dispositivo.

Fonte: TecnoAndroid