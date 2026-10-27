Elon Musk spende 442 milioni sulle midterm per proteggere Tesla

Sono oltre 442 milioni di dollari, circa 380 milioni di euro, i fondi che Elon Musk ha riversato nella campagna per le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. A otto giorni dal voto del 3 novembre 2026 nessun altro finanziatore ha messo sul tavolo cifre simili, e così il patrono di SpaceX e Tesla si ritrova in cima alla classifica dei sostenitori economici di questa tornata elettorale. L’obiettivo dichiarato è sbarrare la strada ai democratici, ma dietro la retorica politica c’è una preoccupazione molto più concreta che riguarda le sue aziende.

Elon Musk e una cifra che non ha eguali nella corsa al Congresso

Parlare di quasi mezzo miliardo di dollari, ovvero poco più di 430 milioni di euro, rende bene l’idea della portata dell’operazione. Nessun altro donatore si avvicina a questo livello di spesa nelle midterm americane, e il dato basta da solo a trasformare il fondatore di SpaceX nel protagonista economico assoluto della campagna. Non si tratta di un contributo simbolico o di un gesto di vicinanza a qualche candidato. È un investimento massiccio, pianificato per pesare sul risultato finale.

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Sul piano pubblico l’imprenditore ha costruito il suo impegno attorno a un messaggio piuttosto netto. Nei suoi interventi torna spesso l’attacco a quella che definisce la sinistra radicale, presentata come il vero avversario da battere alle urne. È la parte più visibile della strategia, quella che rimbalza nei discorsi e nei commenti dell’uomo più seguito della tecnologia mondiale. Eppure fermarsi a questa lettura significherebbe perdere di vista il punto centrale.

Il voto di novembre decide infatti gli equilibri del Congresso, e da quegli equilibri dipende chi avrà in mano gli strumenti di controllo parlamentare nei prossimi anni. Per Musk questo dettaglio istituzionale ha un peso enorme, molto più di qualsiasi slogan.

Il timore delle commissioni d’inchiesta su Tesla e SpaceX

La ragione principale di tanta generosità sta proprio qui. Se il Congresso dovesse cambiare colore e passare ai democratici, le aziende guidate da Musk potrebbero finire sotto la lente delle commissioni d’inchiesta parlamentari. Ed è esattamente lo scenario che il numero uno di Tesla cerca di evitare con ogni mezzo, a cominciare dal portafoglio.

Le commissioni del Congresso hanno il potere di aprire indagini, convocare dirigenti e passare al setaccio le attività delle imprese. Per un gruppo di società come quello che fa capo all’imprenditore, attivo in settori delicati come lo spazio e l’automobile elettrica, finire nel mirino di un’indagine parlamentare non sarebbe affatto un problema da poco. La maggioranza che uscirà dalle urne stabilirà di fatto chi potrà avviare questi procedimenti e chi, al contrario, potrà tenerli a freno.

Ecco perché i 442 milioni di dollari già spesi vanno letti soprattutto come una forma di protezione. Il fondatore di SpaceX non si limita a sostenere una parte politica per affinità ideologica, ma prova a difendere i propri interessi industriali da un possibile cambio di scenario a Washington. Il discorso contro la sinistra radicale funziona da cornice, mentre la sostanza riguarda il destino delle sue società.

Gli ultimi giorni prima del voto del 3 novembre

Con il traguardo ormai a poco più di una settimana, la cifra investita dal miliardario resta il dato che più colpisce di tutta la campagna per le elezioni di metà mandato. Nessun altro finanziatore ha impresso un segno così profondo sulla corsa, e il peso economico di Musk accompagnerà gli elettori americani fino all’apertura dei seggi.

Il 3 novembre gli Stati Uniti sceglieranno la nuova composizione del Congresso, e da quel risultato dipenderà se le aziende di Elon Musk dovranno affrontare o meno le indagini parlamentari che il loro proprietario teme così tanto.

Fonte: TecnoAndroid