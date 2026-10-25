iPhone Duo, Apple alza le stime del 44%: 14 milioni di unità

La domanda per iPhone Duo sarebbe andata ben oltre le previsioni di Apple, tanto da convincere l’azienda a rimettere mano ai propri piani produttivi. Stando alle indiscrezioni arrivate dalla filiera asiatica, l’obiettivo di spedizioni del suo primo pieghevole sarebbe stato alzato del 44%, passando da 9,7 a 14 milioni di unità nei primi dodici mesi di commercializzazione. Un salto notevole, che dice parecchio sull’accoglienza riservata al nuovo dispositivo.

Per le fonti della catena di fornitura si tratta di un segnale di fiducia piuttosto chiaro. Apple si aspetta che l’interesse resti elevato anche dopo il debutto nei negozi, mentre sugli altri modelli della gamma le stime appaiono decisamente più contrastanti e meno lineari.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Perché Apple ha deciso di aumentare gli ordini di iPhone Duo

I preordini si sono aperti venerdì 16 ottobre e le date di consegna hanno cominciato a slittare quasi subito, praticamente dopo un minuto, fino ad arrivare in alcuni casi alla fine di gennaio. In quelle ore non era affatto chiaro se il fenomeno fosse legato a una richiesta altissima oppure a una produzione troppo scarsa per soddisfare il mercato. Le ultime indiscrezioni fanno però pendere la bilancia verso la prima ipotesi.

Apple dal canto suo aveva descritto la domanda come “straordinaria”, un aggettivo che a dire il vero compare spesso quando si parla del lancio dei nuovi iPhone e che quindi andava preso con una certa cautela. C’è poi un altro dettaglio che racconta bene il clima attorno al dispositivo. Per arginare i bagarini l’azienda ha fissato un limite massimo di due iPhone Duo per ogni cliente.

Consegne che si accorciano e ordini in crescita

L’incremento della produzione potrebbe spiegare anche quanto accaduto nei giorni successivi all’apertura delle prenotazioni. Diversi acquirenti si sono infatti visti anticipare la consegna prevista, in qualche caso perfino di settimane rispetto alla stima iniziale.

Non è nemmeno la prima volta che emergono notizie di ordini in aumento. Il 12 ottobre, quando i preordini non erano ancora partiti, un quotidiano cinese aveva parlato di una crescita del 30% delle commesse ai fornitori, con un volume stimato per il 2026 comunque inferiore ai 10 milioni di unità. Il nuovo dato riguarda un arco temporale diverso, cioè i primi dodici mesi di vendita, ma conferma la stessa tendenza. Il pieghevole di Apple è più richiesto di quanto immaginato alla vigilia.

Cosa aspetta i primi acquirenti

Chi riceverà iPhone Duo nei prossimi giorni dovrà fare i conti con parecchie app di terze parti non ancora ottimizzate per il display interno. Apple assicura comunque che la situazione sta migliorando in fretta grazie al lavoro degli sviluppatori, che stanno adattando le proprie applicazioni al nuovo formato. È uno dei punti su cui le prime recensioni si trovano d’accordo, insieme alla scelta di abbandonare il Face ID in favore del Touch ID integrato nel tasto laterale. Secondo il giornalista Mark Gurman questa soluzione potrebbe essere superata già con iPhone Duo 2.

In Italia il nuovo smartphone pieghevole arriva nei negozi venerdì 23 ottobre con un prezzo di partenza di 2.369 euro per la versione da 256GB. In listino ci sono anche le varianti da 512GB, 1TB e 2TB, tutte disponibili nelle due colorazioni Bianco stellare e Cielo notturno.

Fonte: TecnoAndroid