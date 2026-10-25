Il best buy di Samsung riceve One UI 9.0 con Android 17 in Europa

Samsung ha avviato la distribuzione di One UI 9.0 con Android 17 per Galaxy A27 anche in Europa. La versione stabile del nuovo software era partita la scorsa settimana dalla Corea del Sud e adesso il rollout sta raggiungendo altri mercati, compreso quello europeo. Per chi possiede questo modello significa che il momento di mettere le mani sulla nuova interfaccia del produttore coreano è ormai vicino, anche se non per tutti allo stesso modo.

Il percorso seguito da Samsung è quello già visto in passato. Il primo passo avviene sul mercato di casa e solo dopo qualche giorno l’aggiornamento si allarga progressivamente alle altre regioni. Galaxy A27 non fa eccezione, e il fatto che il pacchetto abbia iniziato a circolare anche dalle nostre parti indica che la fase di espansione è entrata nel vivo.

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Dimensioni del pacchetto e versione del firmware

Chi attende il nuovo software deve mettere in conto un download piuttosto corposo. Il pacchetto pesa infatti circa 2,25 GB e porta il firmware alla versione A276BXXU3BZIF, un codice utile per capire al volo se lo smartphone ha già ricevuto la release corretta oppure se è ancora fermo alla versione precedente. Le dimensioni non sono proprio contenute, il che rispecchia la portata di un salto che coinvolge sia il sistema operativo sia l’interfaccia grafica.

La distribuzione avviene in modo graduale, e questo è un dettaglio da non sottovalutare. Non tutti gli utenti europei vedranno comparire la notifica nello stesso istante, perché il rilascio procede a ondate successive. Può quindi capitare che un dispositivo riceva l’aggiornamento prima di un altro identico, anche nello stesso Paese. Per non restare ad aspettare la notifica è possibile verificare manualmente la disponibilità: basta aprire le Impostazioni, entrare nella sezione Aggiornamento software e controllare se ci sono novità pronte per l’installazione. Se il pacchetto non è ancora presente, sarà sufficiente ripetere il controllo più avanti.

Le novità di One UI 9.0 su Galaxy A27

Sul fronte delle funzioni, One UI 9.0 non rappresenta un cambiamento radicale dell’interfaccia. Chi è abituato al software Samsung ritroverà un ambiente familiare, senza stravolgimenti nell’aspetto generale. Questo non significa però che manchino le novità, anzi. Le modifiche ci sono e riguardano diversi aspetti dell’uso quotidiano dello smartphone.

Tra gli interventi più rilevanti spiccano i miglioramenti a Samsung DeX, la modalità che permette di usare il telefono con un’esperienza più vicina a quella di un computer, e a Samsung Notes, l’app dedicata agli appunti. Anche le funzioni di accessibilità ricevono attenzione, un capitolo sempre importante per chi ha bisogno di strumenti specifici per interagire al meglio con il dispositivo.

Cresce poi il margine di personalizzazione del pannello rapido, cioè l’area che si apre scorrendo dall’alto e che raccoglie le scorciatoie più usate. Con il nuovo software gli utenti hanno più libertà nel configurarlo secondo le proprie abitudini. Arriva infine un nuovo indicatore dedicato alla privacy della posizione, pensato per segnalare in maniera più evidente quando un’app sta accedendo ai dati geografici del dispositivo. Un aiuto concreto per capire chi usa la localizzazione e in quale momento.

Per quanto riguarda il prezzo, Galaxy A27 si trova attualmente online a cifre comprese tra 215 e 249 euro, con offerte che si attestano anche intorno ai 216 euro a seconda del rivenditore scelto. Le quotazioni fanno riferimento all’aggiornamento del 19 ottobre 2026, alle ore 12:42.

Fonte: TecnoAndroid