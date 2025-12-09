iPhone Air in caduta libera: prezzo di rivendita al 50% dell’iniziale

Inutile negare che al momento del suo lancio gli scettici erano davvero tanti, questi ultimi ora staranno brindando dal momento che iPhone Air sta registrando i risultati peggiori per un iPhone dai tempi di iPhone 14 Plus che teneva la testa della classifica, il dispositivo effettivamente non aveva convinto tutti a causa delle enormi rinunce che in design così sottile comportava a fronte di un prezzo degno di un modello completo di tutte le fotocamere e di una batteria capiente.

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Calo di prezzo importante

A distanza di 10 settimane dal lancio il modello in questione sta registrando un abbassamento di prezzo nel mercato al dettaglio di seconda mano mai visto in precedenza, in base alle varie configurazioni di memoria il modello in questione soffre di un deprezzamento che oscilla dal 40,3% al 47,7%, un valore decisamente impressionante che paradossalmente potrebbe rendere il modello in questione molto più appetibile, questo poiché molti utenti contestano per l’appunto un prezzo da modello Pro per un dispositivo che però offre solamente una fotocamera e una batteria di dimensioni e capacità decisamente troppo ridotte.

Un risultato del genere non era mai stato raggiunto dopo il lancio di iPhone 14 Plus e anche di iPhone 13 mini, i due dispositivi risultavano infatti i peggiori nella classifica ma iPhone Air sta scalando rapidamente, effettivamente già al lancio la risposta del mercato non è stata eccezionale al punto che Apple fu costretta a ridurre drasticamente la produzione e a interrompere il progetto che in realtà prevedeva l’arrivo di una seconda generazione per il 2026, ovviamente questi risultati in tutta probabilità potrebbero far desistere Apple da questo progetto, portandola a puntare su altre idee decisamente più vincenti, magari anche ad un ritocco a ribasso in modo consistente del prezzo che effettivamente caratteristiche alla mano era un po’ troppo elevato per un dispositivo che offre soltanto una fotocamera e un’autonomia limitata.