Apple TV e The Stormlight Archive: Sanderson cerca lo showrunner

Apple TV starebbe lavorando a una nuova serie fantasy tratta da The Stormlight Archive, il ciclo letterario firmato da Brandon Sanderson, e le ambizioni del progetto sembrano tutt’altro che modeste. L’obiettivo, almeno sulla carta, è costruire un titolo capace di rivaleggiare con Game of Thrones, che ancora oggi resta il termine di paragone per chiunque provi a portare un mondo epico in televisione. In questa fase lo stesso scrittore sarebbe impegnato nella scelta dello showrunner, la figura che avrà in mano le redini creative della produzione.

Non è un dettaglio da poco. Lo showrunner è chi tiene insieme scrittura, tono e visione complessiva di una serie, e da questa decisione dipende buona parte dell’identità che il progetto finirà per avere. Il fatto che sia proprio Sanderson a occuparsene lascia intendere un coinvolgimento diretto dell’autore nell’adattamento della sua opera, un aspetto che i lettori dei romanzi guarderanno con particolare attenzione. Quando un universo narrativo complesso passa dalla pagina allo schermo, la presenza di chi lo ha immaginato può fare parecchia differenza.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il confronto inevitabile con Game of Thrones

Oggi, quando si parla di fantasy epico associato alla tv, il pensiero corre quasi automaticamente a Game of Thrones. La saga nata dalla penna di George R. R. Martin è stata portata sul piccolo schermo e poi proseguita in autonomia da HBO, diventando di fatto il modello con cui ogni grande produzione del genere finisce per misurarsi. Che lo si voglia o no, qualsiasi serie che punti su regni, guerre e mondi immaginari viene messa accanto a quel nome.

È proprio in questo spazio che si inserirebbe il progetto di Apple TV. Puntare su The Stormlight Archive significa scegliere una saga dal respiro ampio, pensata per un pubblico che ama le storie lunghe e stratificate, e quindi entrare in un territorio dove le aspettative sono altissime. Il paragone con Game of Thrones non nasce per caso: viene suggerito dalla natura stessa dell’operazione, che mira a occupare lo stesso tipo di immaginario e a conquistare spettatori abituati a quel genere di racconto.

Per la piattaforma della mela si tratterebbe di una mossa significativa nel campo della serie fantasy di grande portata. Un progetto del genere richiede tempo, investimenti e soprattutto una guida solida, motivo per cui la scelta di chi lo dirigerà assume un peso così rilevante già adesso, ben prima che si parli di riprese o di cast.

Brandon Sanderson al centro della scelta dello showrunner

Il dettaglio più concreto emerso finora riguarda proprio il ruolo dell’autore. Brandon Sanderson starebbe valutando chi affiancare al progetto come showrunner, un compito che di solito spetta agli studi e ai produttori e che in questo caso vedrebbe lo scrittore in prima linea. Per chi conosce i suoi romanzi è un segnale da non sottovalutare, perché suggerisce la volontà di restare vicino alla fonte originale e di non lasciare l’adattamento interamente nelle mani di altri.

Le informazioni disponibili restano comunque legate a una fase preliminare dello sviluppo, e per questo tutto va letto al condizionale. Non ci sono ancora annunci ufficiali sui tempi di uscita né sui nomi coinvolti, ma la direzione appare chiara: Apple TV vorrebbe trasformare The Stormlight Archive in una produzione di primo piano, capace di reggere il confronto con il gigante firmato HBO. Intanto la partita si gioca su un unico tavolo, quello della selezione dello showrunner, che Sanderson starebbe seguendo personalmente.

Fonte: TecnoAndroid