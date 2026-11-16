iPhone 18 e iPhone 18e in primavera 2027 con lo stesso chip A20

Apple ha fissato nella primavera del 2027 il debutto di iPhone 18 e iPhone 18e, due modelli che condivideranno lo stesso cuore: il chip A20. A ribadirlo è stato Mark Gurman di Bloomberg durante l’ultima puntata del suo podcast Power On, dove il giornalista ha confermato una tempistica che aveva già indicato nei mesi scorsi. Le sue parole, quindi, non aggiungono una novità assoluta ma rafforzano un quadro già delineato. E proprio questa coerenza rende l’indicazione più solida rispetto a una semplice voce di corridoio.

iPhone 18 e iPhone 18e insieme nella stessa finestra di lancio

L’elemento che salta subito all’occhio riguarda la scelta di presentare i due smartphone nello stesso periodo. iPhone 18 e la sua variante più accessibile, iPhone 18e, dovrebbero arrivare sugli scaffali fianco a fianco, entrambi spinti dal processore A20. Si tratta di un dettaglio non da poco, perché significa che il modello con la “e” nel nome non verrà penalizzato sul fronte del chip rispetto al fratello maggiore. Almeno stando a quanto emerso finora.

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Gurman ha ripetuto il concetto senza particolari aggiunte, limitandosi a confermare finestra temporale e componente principale. Nessun dettaglio è trapelato invece su prezzi, design, fotocamere o altre caratteristiche tecniche. Su questi aspetti, per il momento, non circolano informazioni che vadano oltre la conferma del calendario e del processore A20. Chi spera di capire già adesso quanto costeranno i nuovi dispositivi o che aspetto avranno dovrà quindi accontentarsi di quel poco che è stato messo sul tavolo.

Va detto che la conferma arriva in un momento in cui l’attenzione sugli smartphone della mela resta molto alta. iPhone 17e è infatti il modello che attualmente occupa la fascia d’ingresso della gamma, e il suo successore sembra destinato a seguire un percorso parallelo a quello di iPhone 18, con un debutto condiviso nella stessa stagione.

Anche iPhone Air 2 atteso nello stesso periodo

Il calendario della primavera 2027 non si ferma però a due soli dispositivi. Nello stesso arco di tempo è atteso anche iPhone Air 2, il secondo capitolo della linea più sottile proposta da Apple. Anche in questo caso le indicazioni puntano alla medesima finestra di lancio, il che lascia intendere una stagione piuttosto affollata per l’azienda di Cupertino.

Tre modelli in arrivo a distanza ravvicinata rappresentano un passaggio significativo nella strategia dell’azienda. Mettere sul mercato iPhone 18, iPhone 18e e iPhone Air 2 nello stesso periodo vuol dire concentrare in pochi mesi una parte consistente delle novità della gamma. Sul perché di questa scelta, tuttavia, non sono state fornite spiegazioni. Gurman si è limitato a riportare la tempistica, senza entrare nel merito delle motivazioni che avrebbero spinto Apple in questa direzione.

Per quanto riguarda iPhone Air 2, mancano del tutto riferimenti a specifiche tecniche, chip o caratteristiche estetiche. L’unica informazione concreta resta la collocazione temporale, che lo affianca agli altri due smartphone attesi per la stessa stagione. Il lancio di iPhone 18, iPhone 18e e iPhone Air 2 resta dunque fissato per la primavera del 2027, con il chip A20 indicato come motore dei primi due modelli.

Fonte: TecnoAndroid