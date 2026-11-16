Apple TV 4K, YouTube non funziona: come risolvere con tvOS 27.2

Il debutto della quarta generazione di Apple TV 4K non è filato del tutto liscio. I primi esemplari hanno cominciato a raggiungere i clienti il 13 novembre 2026 e, quasi subito, alcuni utenti si sono accorti che l’app di YouTube non funziona sul nuovo dispositivo. Per chi aveva in programma di inaugurare il set top box con qualche video, insomma, l’esordio è stato meno immediato del previsto. La buona notizia è che il problema si può affrontare con pochi passaggi alla portata di chiunque, senza competenze particolari e senza dover contattare l’assistenza.

Il malfunzionamento riguarda proprio l’applicazione di YouTube, mentre la nuova Apple TV in sé non sembra avere difetti legati all’hardware. Si tratta quindi di un intoppo software, e come spesso accade in questi casi le soluzioni da provare sono più d’una. Conviene seguirle in ordine, partendo dalla più semplice, perché in molte situazioni basta il primo controllo per tornare a guardare i propri contenuti preferiti.

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Il primo controllo riguarda tvOS 27.2

La prima cosa da verificare è la versione del sistema operativo installata sul dispositivo. Bisogna assicurarsi che sia presente tvOS 27.2, cioè l’aggiornamento indicato come necessario per far funzionare correttamente l’app. Il percorso è piuttosto intuitivo. Si apre il menu Impostazioni, si entra nella sezione Sistema e da lì si seleziona la voce Aggiornamenti software. Se il sistema segnala una versione più recente disponibile, basta avviare il download e attendere che l’installazione venga completata.

Un apparecchio appena tolto dalla scatola, del resto, non sempre ha già a bordo l’ultima release del software. Per questo motivo il controllo degli aggiornamenti è il passaggio da cui partire, prima ancora di mettere mano all’applicazione vera e propria.

Riavvio e reinstallazione dell’app

Può capitare però che tvOS 27.2 risulti già installato e che YouTube continui comunque a non rispondere. In quel caso il consiglio è di riavviare Apple TV. Anche qui la strada passa dalle Impostazioni. Si torna nella sezione Sistema e si sceglie la voce Riavvia. È un’operazione che richiede pochi istanti e che spesso basta a sbloccare un’applicazione rimasta in uno stato anomalo.

Se nemmeno il riavvio dovesse portare risultati, resta un’ultima carta da giocare. Si tratta di disinstallare e reinstallare l’app di YouTube, così da ripartire da una copia pulita dell’applicazione. Dopo averla rimossa dal dispositivo è sufficiente scaricarla di nuovo e aprirla per verificare se il problema è stato superato. Si tratta della soluzione più drastica fra quelle proposte, ma resta comunque semplice e alla portata di tutti.

La correzione arrivata lato server

Nel frattempo la situazione si è evoluta. Dopo le prime segnalazioni degli utenti alle prese con il nuovo Apple TV 4K, YouTube sembra aver introdotto una correzione lato server, cioè un intervento effettuato direttamente sui propri sistemi e non sul dispositivo dei clienti. Questo significa che, almeno in teoria, l’app dovrebbe tornare a funzionare senza che sia necessario compiere alcuna operazione manuale sul set top box. I passaggi descritti in precedenza rimangono comunque una strada valida per chi dovesse ancora riscontrare qualche anomalia con l’applicazione sulla quarta generazione di Apple TV 4K, a partire dalla verifica della presenza di tvOS 27.2 fino al riavvio e alla reinstallazione di YouTube.

Fonte: TecnoAndroid