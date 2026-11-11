Agenti AI, il paradosso dell’assistenza che pesa sui clienti

Gli agenti AI promettono di rendere più snelli i processi interni delle aziende, ma lo stesso strumento che alleggerisce il lavoro degli uffici rischia di scaricare una nuova fatica sui clienti. È un paradosso meno evidente di quanto possa sembrare. Da una parte ci sono flussi automatizzati, meno passaggi manuali e risposte più rapide. Dall’altra c’è la persona che contatta l’assistenza e si ritrova a ripetere la stessa richiesta più volte, magari cambiando canale, senza che nessuno sembri ricordare cosa sia già stato detto.

La questione quindi non riguarda soltanto l’efficienza. La qualità dell’esperienza del cliente dipende da alcuni fattori precisi e nessuno di questi è puramente tecnologico. Si tratta di scelte che toccano l’architettura dei sistemi, la governance e perfino la leadership di un’impresa.

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Il nodo del contesto che si perde tra un canale e l’altro

Il primo elemento è il trasferimento del contesto tra canali. Un cliente può iniziare una conversazione in chat, proseguirla via email e chiuderla al telefono. Se l’agente artificiale che gestisce il primo contatto non passa le informazioni raccolte al canale successivo, tutto riparte da zero. Per l’azienda l’automazione funziona comunque, perché ogni singolo segmento viene gestito. Per chi sta dall’altra parte invece il percorso diventa frammentato e decisamente più faticoso.

È qui che l’architettura conta davvero. Un sistema progettato per far dialogare i diversi punti di contatto produce un risultato molto diverso rispetto a una serie di strumenti intelligenti che lavorano ciascuno per conto proprio. La tecnologia in sé può anche essere ottima, ma se i pezzi non comunicano tra loro il cliente se ne accorge quasi subito.

Autonomia limitata e capacità di rimediare agli errori

Il secondo aspetto riguarda i limiti dell’autonomia. Stabilire fino a che punto un assistente automatico possa agire senza intervento umano è una decisione delicata. Troppa libertà espone a scelte sbagliate prese senza alcun controllo, mentre troppo poca rende lo strumento quasi inutile e costringe il cliente a passaggi aggiuntivi. Definire questi confini è un tema di governance prima ancora che di programmazione, perché tocca le regole con cui un’organizzazione decide chi fa cosa e con quali responsabilità.

Il terzo fattore è la capacità di recuperare gli errori. Nessun sistema è infallibile e gli agenti AI non fanno eccezione. La differenza sta nel modo in cui uno sbaglio viene gestito. Se esiste un percorso chiaro per correggerlo, magari con il passaggio a un operatore in carne e ossa, l’inconveniente resta contenuto. Se invece il cliente rimane intrappolato in un circuito automatico senza via d’uscita, la frustrazione cresce in fretta e l’efficienza guadagnata internamente si trasforma in un costo pagato da chi sta fuori.

Una scelta che parte dai vertici

Tutti questi elementi riportano a un punto comune. Le decisioni su come collegare i canali, quanta indipendenza concedere agli strumenti automatici e come gestire gli inciampi non possono essere affidate soltanto ai reparti tecnici. Coinvolgono direttamente la leadership aziendale, oltre a chi disegna i sistemi e a chi ne fissa le regole di funzionamento.

L’intelligenza artificiale applicata ai servizi, insomma, può semplificare il lavoro interno e allo stesso tempo aumentare lo sforzo richiesto ai clienti. Il punto di equilibrio tra questi due effetti dipende da tre leve precise, cioè il passaggio del contesto da un canale all’altro, i confini posti all’autonomia degli agenti e la capacità di rimediare quando qualcosa va storto. Sono scelte che chiamano in causa architettura, governance e leadership.

Fonte: TecnoAndroid