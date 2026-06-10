iOS 27 nasconde l’orologio nella Lock Screen: è una grande novità

iOS 27 porta con sé una novità piccola ma curiosa, di quelle che fanno la differenza per chi tiene molto all’aspetto della propria schermata di blocco. Apple ha deciso di aggiungere un’opzione che permette di rimpicciolire l’orologio della Lock Screen, spostandolo in alto e lasciando finalmente lo sfondo libero da ingombri. Una mossa che, a ben vedere, va nella direzione opposta rispetto a quanto fatto un anno fa.

L’aggiornamento, del resto, non si limita a questo. Tra le novità c’è anche una nuova versione di Siri, alcune funzioni inedite per CarPlay e per Apple Wallet, e diversi ritocchi sparsi qua e là. Ma è proprio questa storia dell’orologio a incuriosire, perché tocca un dettaglio che molti utenti conoscono fin troppo bene.

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Un orologio che ora si può nascondere

Facciamo un passo indietro. Con iOS 26, lo scorso anno, Apple aveva introdotto la possibilità di ingrandire l’orologio della schermata di blocco come mai prima, soprattutto sfruttando lo stile Liquid Glass. Un orologio enorme, ben visibile, che però finiva inevitabilmente per coprire una buona fetta dello sfondo scelto con cura.

Con iOS 27 il vento cambia. Adesso è possibile fare l’esatto contrario: minimizzare l’orologio e parcheggiarlo nella riga dei widget in alto. Il risultato? Tantissimo spazio liberato sulla schermata, con l’immagine di sfondo che può finalmente respirare e mostrarsi senza nulla davanti.

Il funzionamento è semplice. Quando si personalizza la schermata di blocco o lo sfondo, nel pannello dedicato a font e colori compare una nuova icona, posizionata in alto a destra. Basta toccarla per far rimpicciolire l’orologio, che si sistema nella riga dei widget superiore con un carattere davvero minuto, quasi discreto.

Una soluzione già vista, ma ora sempre disponibile

Chi ha già usato iOS 26 riconoscerà qualcosa di familiare. Il comportamento, infatti, ricorda quello che il sistema operativo applicava in automatico quando veniva mostrata la copertina di un album a tutto schermo: in quel caso l’orologio si faceva da parte per non disturbare. La differenza è che adesso quell’orologio ridotto si può avere sempre, in ogni momento, senza condizioni particolari.

Per chi si è ritrovato spesso infastidito dall’orologio che mangiava metà dello sfondo, questa nuova impostazione potrebbe rivelarsi la risposta giusta. Soprattutto per chi possiede un Apple Watch e quindi non ha più bisogno di guardare di continuo l’iPhone per controllare che ore sono. In quei casi, un orologio ingombrante sullo schermo serve a poco, e poterlo ridurre ai minimi termini diventa quasi un sollievo.

È una di quelle modifiche che non stravolgono niente, ma che dicono molto sull’attenzione che Apple sta mettendo nella personalizzazione. Dopo aver spinto verso il “più grande è meglio” con la generazione precedente, ora si concede a chi preferisce un look più pulito e minimalista. Due strade opposte, lasciate alla scelta di chi usa il telefono ogni giorno.

L’icona per attivare la funzione si trova lì, a portata di pollice, dentro le opzioni di customizzazione che ormai accompagnano la schermata di blocco da qualche versione. Niente menù nascosti o passaggi complicati: si tocca, l’orologio si ritira, e lo sfondo torna protagonista.