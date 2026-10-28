iOS 27.2 porta Apple Pencil su iPhone Duo e arriva Edge Light

Con l’arrivo di iOS 27.2, iPhone Duo ottiene finalmente il supporto ad Apple Pencil, una novità che cambia parecchio il modo di usare il pieghevole di Cupertino. Ma l’aggiornamento non si limita alla penna. Nel pacchetto trova posto anche una funzione pensata per illuminare il volto durante le videochiamate, insieme a un bel po’ di ritocchi a Siri e alle app di sistema che vale la pena guardare da vicino.

Apple Pencil su iPhone Duo, la promessa mantenuta

Apple aveva parlato di compatibilità con la penna entro quest’anno e alla fine è stata di parola. Del resto la scelta ha una sua logica, perché iPhone Duo di spazio ne offre parecchio. Una volta aperto, il display interno da 7,6 pollici diventa una piccola tela su cui buttare giù schizzi, appunti o bozzetti al volo. Da chiuso resta invece a disposizione lo schermo esterno da 5,4 pollici, più comodo per le operazioni rapide di tutti i giorni.

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Per passare da una superficie all’altra senza intoppi, già con iOS 27 l’azienda aveva rivisto i controlli dedicati. Le applicazioni di terze parti però si stanno adattando con tempi molto diversi tra loro. Netflix, Prime Video e Outlook sfruttano già lo spazio in più offerto dal pieghevole, mentre altri sviluppatori ci stanno ancora lavorando e quindi qualche app potrebbe non apparire ancora ottimizzata al meglio.

Edge Light e una Siri più intraprendente

Tra le novità più curiose spicca Edge Light, studiata appositamente per il Duo. Il suo compito è semplice ma utile, cioè illuminare il viso durante le videochiamate. In pratica lo schermo si trasforma in una sorta di lampada da camerino, una soluzione pratica per chi si collega spesso in ambienti poco luminosi o la sera, quando la luce naturale scarseggia.

Cambia passo anche Siri AI, che adesso può proporre azioni direttamente all’interno di Messaggi. L’assistente quindi smette di restare in attesa di un comando e comincia a suggerire cosa fare. Si allarga pure il ventaglio linguistico, visto che arrivano francese, giapponese, coreano, portoghese e spagnolo. Inoltre Apple starebbe per introdurre il supporto al watermark SynthID di Google in Foto e Image Playground. Si tratta di un marchio invisibile che segnala le immagini generate dall’intelligenza artificiale, così da rendere più facile capire quali contenuti siano nati da un algoritmo.

Gli aggiornamenti minori e il resto dell’ecosistema

Accanto alle novità principali, iOS 27.2 porta con sé diversi ritocchi meno vistosi ma comunque interessanti. In FaceTime, durante le chiamate di gruppo, compare la cattura doppia. Diventa così possibile mostrare contemporaneamente quello che inquadra la fotocamera frontale e quello che riprende quella posteriore. L’app Apple TV su iPhone accoglie invece i profili utente, una piccola rivoluzione domestica che evita di mescolare la cronologia di tutta la famiglia in un unico calderone.

Anche Apple Podcasts si rinnova. La classica coda dei prossimi ascolti lascia il posto a un elenco dedicato ai nuovi episodi, con una sezione per riprendere la riproduzione posizionata subito sotto. Apple Music, dal canto suo, sfoggia un logo diverso dal precedente.

L’azienda poi non si è concentrata soltanto sugli smartphone. Insieme a iOS 27.2 sono stati distribuiti anche macOS 27.2 Golden Gate, watchOS 27.2, visionOS 27.2, tvOS 27.2 e HomePod 27.2, a completare un rilascio che coinvolge praticamente l’intera gamma di dispositivi della Mela.

Fonte: TecnoAndroid