Maserati Day il 10 dicembre: futuro del Tridente e ipotesi Cina

Il futuro di Maserati ha finalmente una data precisa. Il 10 dicembre a Modena si terrà il Maserati Day, l’appuntamento in cui la Casa del Tridente entrerà nel dettaglio di ciò che la aspetta nei prossimi anni, tra nuovi modelli ed eventuali partnership. È un momento atteso da tempo, perché finora le informazioni ufficiali sul marchio modenese erano state davvero poche e frammentarie.

Lo scorso 21 maggio Stellantis aveva illustrato il proprio piano strategico mostrando le prospettive di tutti i brand del Gruppo, compreso quello del Tridente. In quell’occasione era emerso che Maserati si prepara a lanciare due nuove vetture di segmento E nei prossimi anni. Oltre a questo c’erano soltanto due auto nascoste sotto i teli in una slide, senza ulteriori dettagli. Tutto il resto era stato rimandato a una data da definire, che dopo mesi di silenzio è stata fissata appunto al 10 dicembre. Manca quindi poco più di un mese all’evento di Modena.

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Maserati resta in Stellantis e guarda alla Cina

Per adesso il destino della Casa modenese rimane in gran parte sconosciuto. Esistono però due certezze. La prima riguarda la sua appartenenza al Gruppo, visto che Stellantis non ha alcuna intenzione di venderla. A dirlo è stato direttamente Antonio Filosa, amministratore delegato del Gruppo. La seconda certezza è che sono in corso colloqui con due marchi cinesi, anche se nulla è stato ancora deciso.

Si tratta di due tasselli fondamentali per Maserati, soprattutto il primo. La permanenza all’interno di Stellantis significa che il Gruppo non punta a fare cassa cedendo il brand del Tridente ma intende continuare a investire su di esso. Il potenziale non manca e la vera sfida sta nel riuscire a sfruttarlo nel modo migliore. Proprio qui potrebbero inserirsi JAC Motors e Huawei, due aziende cinesi indicate da tempo come possibili partner della Casa italiana. Va precisato comunque che le discussioni tra le tre realtà non hanno ancora prodotto risultati concreti. Non ci sono memorandum d’intesa e nemmeno accordi preliminari.

Un SUV e una GT per raccogliere l’eredità di Levante e Quattroporte

Stando ad alcune ricostruzioni, un’eventuale collaborazione tra Maserati, JAC e Huawei porterebbe alla nascita di due nuovi modelli. Il primo sarebbe un SUV destinato a raccogliere il testimone di Levante, il secondo una GT pensata come erede della Quattroporte. Due nomi importanti nella storia recente del Tridente, che lascerebbero spazio a vetture completamente nuove.

Anche la suddivisione dei compiti sembra già delineata nelle ipotesi circolate finora. La base tecnica potrebbe essere la piattaforma Harmony Intelligent Mobility sviluppata da Huawei. A JAC Motors spetterebbero invece la ricerca, lo sviluppo e la produzione dei veicoli. Alla Casa modenese resterebbe il compito di progettare e disegnare i due modelli, mantenendo così il controllo sullo stile e sull’identità del marchio. Occorre ribadire però che queste sono ancora indiscrezioni e che il Tridente non le ha mai confermate. Le risposte definitive su modelli, piattaforme e possibili alleanze arriveranno il 10 dicembre con il Maserati Day di Modena.

Fonte: TecnoAndroid