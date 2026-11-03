VisionQuest su Disney+: l’easter egg che omaggia Jim Hammond

Con il debutto di VisionQuest su Disney+, il MCU si allarga ancora e lo fa guardando lontano nel passato della Casa delle Idee. Nei primi episodi della serie compare infatti un omaggio a uno dei primi personaggi mai creati dalla Marvel, Jim Hammond, inserito sotto forma di easter egg che gli appassionati più attenti hanno già iniziato a notare. Il riferimento arriva nell’episodio 2 e rappresenta uno di quei dettagli capaci di accendere la curiosità del pubblico fin dalle prime battute.

Non si tratta di una scelta casuale. Quando una nuova produzione dei Marvel Studios arriva sugli schermi, la mitologia dell’universo condiviso tende quasi sempre ad arricchirsi con cameo, citazioni e figure che fino a quel momento non avevano mai trovato spazio sul grande o sul piccolo schermo. Anche in questo caso la tradizione è stata rispettata e il nome di Jim Hammond si aggiunge alla lunga lista di personaggi che passano dalle pagine dei fumetti al mondo live action.

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VisionQuest chiude la trilogia nata con WandaVision

L’arrivo di VisionQuest era atteso da tempo. La serie rappresenta l’ultimo capitolo della trilogia di WandaVision, il filone narrativo che ha portato sulla piattaforma di streaming alcune delle storie più particolari dell’universo Marvel degli ultimi anni. Proprio per questo il debutto aveva su di sé parecchie aspettative, sia da parte di chi segue ogni singola uscita dei Marvel Studios sia da parte di chi si era affezionato al tono più intimo e sperimentale della serie originale.

Per l’esordio la scelta è stata quella di rendere disponibili subito i primi due episodi su Disney+. Una formula che permette agli spettatori di entrare con più calma nella storia, conoscere il contesto e cogliere fin da subito alcuni dei riferimenti disseminati lungo il racconto. Ed è esattamente in questo doppio appuntamento iniziale che trova posto il richiamo a Jim Hammond, collocato nel secondo episodio.

Chi è Jim Hammond e perché il suo easter egg conta

Jim Hammond appartiene alla primissima generazione di personaggi Marvel, quella che ha posto le basi di tutto ciò che sarebbe venuto dopo. Vederlo citato all’interno del MCU significa recuperare un pezzo di storia editoriale che per decenni è rimasto confinato alle tavole dei fumetti, lontano dal grande pubblico cinematografico e televisivo. Per molti fan di lunga data è proprio questo il genere di dettaglio che rende speciale una nuova serie.

Il suo inserimento in VisionQuest passa attraverso un easter egg, cioè un riferimento nascosto o comunque non dichiarato in modo esplicito, pensato soprattutto per chi conosce bene l’universo narrativo della Marvel. Si tratta di una pratica che i Marvel Studios utilizzano spesso per strizzare l’occhio ai lettori storici senza appesantire la trama per chi invece si avvicina alla serie senza troppe conoscenze pregresse. Il risultato è un livello di lettura in più, che si affianca alla storia principale senza sovrapporsi a essa.

La presenza di Jim Hammond nell’episodio 2 conferma quindi la tendenza della serie ad allargare i confini della mitologia condivisa, aggiungendo tasselli nuovi a un mosaico già molto vasto. Insieme ai cameo e agli altri riferimenti sparsi nei primi due episodi, il suo nome contribuisce a introdurre nel MCU figure mai viste prima, proprio come accade con quasi ogni nuovo progetto targato Marvel arrivato su Disney+.

Fonte: TecnoAndroid