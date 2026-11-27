Il primo esemplare di Intel Razor Lake AX è comparso online, e le immagini mostrano un chip decisamente fuori scala rispetto a quanto visto finora nel mondo dei processori mobili. Si tratta del SoC di nuova generazione con cui Intel punta a sfidare le soluzioni Halo di AMD e Spark di NVIDIA, un progetto che l’azienda ha già confermato per il 2028 con una potenza dedicata all’intelligenza artificiale che arriva fino a 700 TOPS.

Il salto prestazionale promesso, sia sul fronte AI sia su quello grafico, passa da un grande die grafico affiancato da diversi core P ed E di prossima generazione. Accanto a tutto questo c’è la memoria on package, una scelta progettuale già vista di recente con i SoC Lunar Lake. La differenza sta nel target perché se Lunar Lake era pensato per piattaforme a basso consumo, Razor Lake AX guarda dritto alla fascia alta.

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Perché un chip del 2028 spunta già adesso

Vedere un prototipo con un anticipo simile può sembrare strano, ma la spiegazione è piuttosto semplice. Gli attuali chip Razor Lake AX derivano direttamente dal progetto originale di Nova Lake AX. La famiglia Nova Lake avrebbe dovuto includere fin dall’inizio dei modelli di classe “AX”, poi però alcune modifiche alla roadmap hanno spostato quei piani su Razor Lake. Di fatto la nuova piattaforma riporta in vita lo stesso design immaginato a suo tempo per Nova Lake.

Non a caso i package di Nova Lake AX erano già stati avvistati in rete con un formato BGA 4326, per cui la comparsa di prototipi così precoci ha una sua logica. Nelle foto si nota un ampio package BGA sul retro e due sezioni distinte sul lato frontale.

Un die enorme e quattro alloggiamenti per la LPDDR5X

La prima sezione è il die vero e proprio. A colpo d’occhio sembra un blocco monolitico, ma con ogni probabilità Intel ricorre a una soluzione multi tile che separa i tile di calcolo, grafica, IO e SoC. Lo stato del campione non è dei migliori visto che la superficie appare piena di graffi.

Ancora più interessante è l’area riservata alla memoria. Sul package trovano posto quattro alloggiamenti, ciascuno destinato a ospitare un modulo LPDDR5X. Con quattro die di memoria si arriverebbe a 32 GB oppure fino a 128 GB, a seconda della densità dei moduli impiegati. Tenere la RAM così vicina al processore porta vantaggi concreti come il risparmio di spazio sulla scheda madre, una comunicazione più rapida tra chip e DRAM e una migliore efficienza, esattamente come accaduto con Lunar Lake.

Il venditore ha messo in vendita l’esemplare a 660 yuan, circa 85 euro, con i moduli di memoria già rimossi. Secondo quanto dichiarato il processore sarebbe arrivato insieme a 19 chip di memoria, anche se solo quattro potevano essere utilizzati contemporaneamente.

Dove si posizionerà Razor Lake AX

La famiglia AX rappresenterà un segmento a sé, pensato per i laptop di fascia alta e per le piattaforme mobili più ambiziose. Il debutto è ancora lontano ma il chip è destinato a giocare un ruolo importante in un panorama PC in piena evoluzione. AMD sta puntando con decisione sulla propria roadmap Halo mentre RTX Spark mostra un potenziale notevole. Sono processori dalle prestazioni molto equilibrate, adatti a mini PC, workstation portatili e soluzioni di gaming in mobilità. In generale Razor Lake sarà una variante ottimizzata di Nova Lake, con core P Griffin Cove e core E Golden Eagle. La GPU integrata sarà invece basata sull’architettura Xe3P di Intel.

Fonte: TecnoAndroid