Le voci su possibili licenziamenti nel team di GTA 6 hanno spinto Jennifer Svedberg-Yen a intervenire su un tema che nell’industria dei videogiochi pesa parecchio, cioè il rapporto tra il successo commerciale di un titolo e i compensi di chi quel titolo lo ha costruito davvero. La responsabile della sceneggiatura di Clair Obscur: Expedition 33, che ha lasciato Sandfall Interactive a luglio, ha scelto Instagram per condividere le proprie considerazioni, con un messaggio diretto e senza troppi giri di parole.

Nel post l’autrice mette in fila i traguardi raggiunti dal gioco a cui ha lavorato. C’è il 99 su Metacritic, ci sono le candidature ai premi arrivate ancora prima dell’uscita, poi le vendite e l’entusiasmo dei giocatori. Accanto a questi risultati colloca però le preoccupazioni occupazionali del gruppo creativo di Grand Theft Auto VI, e da questo accostamento nasce la domanda centrale del suo intervento: a chi finisce la parte più consistente dei profitti generati dal lavoro degli sviluppatori?

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Il nodo dell’estrazione di valore e il sostegno al sindacato

Secondo la sceneggiatrice il problema sta tutto nella distanza tra il valore prodotto da chi sviluppa un gioco e la quota che poi gli viene effettivamente riconosciuta. La maggioranza del team creativo, sostiene, non raccoglie benefici economici proporzionati al contributo dato. Per descrivere questo squilibrio prende in prestito un’espressione dal linguaggio della finanza e parla apertamente di estrazione di valore.

Il messaggio non si ferma alla critica. Contiene anche un appoggio esplicito al tentativo di sindacalizzazione dei dipendenti Rockstar, che in questo momento sono impegnati nella votazione sulla rappresentanza dei lavoratori. «Spero sinceramente che il team Rockstar riesca a sindacalizzarsi», ha scritto. Se il percorso andasse in porto, la Rockstar Game Workers Union diventerebbe il più grande sindacato del settore videoludico britannico.

C’è poi una proposta concreta. L’autrice immagina una forma di remunerazione che accompagni l’intera vita di un’opera, al posto di un compenso una tantum che si esaurisce con la consegna del lavoro. Riconoscere economicamente l’apporto dei team lungo tutto questo arco, a suo giudizio, renderebbe più sostenibili per chi lavora anche i periodi di inattività legati alle pause tra un ciclo produttivo e l’altro.

Perché i tagli arrivano anche dopo i grandi successi

Il punto sollevato non è affatto teorico. Le riduzioni di personale possono arrivare anche dopo l’uscita di giochi di successo, perché il passaggio dalla piena produzione al supporto successivo al lancio, insieme alla pianificazione del progetto seguente, spinge spesso le aziende a contenere i costi operativi. Le difficoltà commerciali, quindi, non sono l’unica ragione dietro ai tagli.

I numeri del settore raccontano bene la situazione. Un rapporto GDC ha rilevato che il 34% degli sviluppatori intervistati aveva subito un licenziamento dal 2024. Xbox, dal canto suo, ha eliminato migliaia di posti di lavoro e sono previste ulteriori riduzioni anche a gennaio 2027.

Tra le segnalazioni più recenti compare anche Firaxis, studio controllato da Take-Two Interactive, cioè lo stesso publisher che sta dietro alla serie di Rockstar. La software house avrebbe licenziato circa un terzo del personale mentre è impegnata nello sviluppo di un nuovo XCOM.

Fonte: TecnoAndroid