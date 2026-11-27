Bastano 83 euro per capire che la cintura di sicurezza non è un dettaglio da prendere alla leggera. È la cifra minima della multa prevista per chi viaggia senza allacciarla, e l’importo può arrivare fino a 333 euro con l’aggiunta di 5 punti decurtati dalla patente. Quello che in tanti ancora non sanno è che l’obbligo non riguarda soltanto chi guida o chi siede accanto al conducente, ma vale allo stesso modo per chi occupa i posti posteriori.

L’articolo 172 del Codice della strada non fa alcuna distinzione tra sedili anteriori e posteriori. La cintura va allacciata da tutti e in ogni fase della marcia, che si tratti di auto, furgoni o perfino quadricicli con carrozzeria chiusa. La Corte Costituzionale, tra l’altro, ha già respinto i dubbi sollevati sia contro l’obbligo sia contro le sanzioni che ne derivano.

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Chi deve allacciarla e quando paga il conducente

Resiste ancora l’idea che la cintura di sicurezza sia una faccenda riservata a chi sta davanti. Non funziona così, perché la norma copre tutti gli occupanti del veicolo fino a un massimo di otto posti oltre a quello di guida. Anche a bordo di un’auto a sette posti, quindi, nessuno può viaggiare sganciato.

La sanzione colpisce chi non indossa il dispositivo, però in certi casi a pagare è chi sta al volante. Quando a bordo ci sono passeggeri minorenni la responsabilità passa infatti al conducente, che prima di partire deve controllare che tutti siano allacciati. E non finisce con la multa, visto che dopo almeno due violazioni in due anni scatta la sospensione della patente per un periodo che va da 15 a 60 giorni. Un aspetto ignorato da molti automobilisti, convinti che il rischio si fermi alla sola sanzione economica.

Bambini in auto, seggiolino e dispositivi antiabbandono

Per i più piccoli la soglia che fa la differenza è 1,50 metri di statura. Sotto quella misura serve un sistema di ritenuta omologato, classificato in base ad altezza e peso secondo le omologazioni più recenti, e non la cintura standard pensata per un adulto. Superato il metro e mezzo bastano invece le cinture normali del veicolo, senza bisogno del seggiolino.

Fino a 4 anni entra in gioco anche l’obbligo dei dispositivi antiabbandono. Chi trasporta un bambino così piccolo deve utilizzare un sistema di allarme conforme alle specifiche ministeriali e collegato al seggiolino. La cintura per adulti, del resto, non protegge un bambino di bassa statura perché in caso di frenata brusca o di impatto può scivolare sul collo e peggiorare le conseguenze anziché attenuarle.

Da qui la raccomandazione di scegliere un seggiolino adatto, montarlo seguendo le istruzioni del produttore e disattivare l’airbag se viene sistemato sul sedile anteriore. Anche in questo caso tocca al conducente verificare che tutto sia usato correttamente. Avere il seggiolino a bordo non è sufficiente, perché deve essere agganciato e il bambino deve essere assicurato. In caso contrario la sanzione scatta comunque, insieme al pericolo concreto in caso di incidente.

Le esenzioni previste e il caso delle minicar

Non tutti i veicoli e non tutte le persone rientrano nell’obbligo allo stesso modo. Le deroghe esistono ma restano circoscritte a situazioni precise, legate a una certificazione medica o alle caratteristiche del mezzo, e chi ne beneficia deve sempre poterle dimostrare durante un controllo. Sono esentati gli appartenenti alle forze di polizia, compresa quella municipale e provinciale, durante un servizio di emergenza. Lo stesso vale per conducenti e addetti dei veicoli antincendio e sanitari impegnati in un intervento urgente, per chi guida mezzi attrezzati per la raccolta dei rifiuti o veicoli ad uso speciale impiegati nell’igiene ambientale dentro i centri abitati, zone industriali e artigianali incluse, e per gli addetti ai servizi di vigilanza privata riconosciuti che effettuano scorte.

L’elenco del Codice della strada comprende anche gli istruttori di guida quando svolgono le funzioni previste dall’articolo 122, comma 2, e le persone affette da patologie o condizioni fisiche incompatibili con i dispositivi di ritenuta. In questo caso serve una certificazione rilasciata dall’unità sanitaria locale o dalle autorità competenti di un altro Stato membro, con la durata di validità e il simbolo previsto dalla direttiva 91/671/CEE, da esibire su richiesta degli agenti. Possono non allacciarsi inoltre le donne in gravidanza con un certificato del ginecologo che attesti rischi particolari legati alla cintura, i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di persone in piedi e usati per il servizio locale in zona urbana, oltre ai militari delle forze armate durante attività istituzionali in situazioni di emergenza.

Chi possiede una certificazione medica di esenzione deve tenerla sempre in auto, perché senza quel documento non ha alcun valore davanti a un agente che contesta l’infrazione. La cintura di sicurezza resta invece obbligatoria per conducente e passeggeri anche su quadricicli e minicar, categorie spesso guidate da neopatentati convinti, a torto, di non essere soggetti alle stesse regole delle auto tradizionali.

Fonte: TecnoAndroid