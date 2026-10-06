Instagram Plus, arriva la modalità sola lettura che non lascia tracce

Instagram sta lavorando internamente a una funzione chiamata modalità di sola lettura, pensata a quanto pare per gli abbonati a Instagram Plus. Si tratta di un’opzione che permetterebbe di navigare sul social senza mettere like, senza commentare, senza inviare messaggi, senza seguire nessuno e senza visualizzare le storie. In pratica chi la attiva potrebbe sfogliare i profili altrui senza lasciare alcuna traccia del proprio passaggio, ed è proprio questo l’aspetto che solleva più di un dubbio.

A portare alla luce la novità è stato Alessandro Paluzzi, noto leaker ed esperto di reverse engineering, che il 3 ottobre 2026 ha pubblicato su X alcune schermate della funzione. Nelle immagini la nuova opzione viene presentata come un vantaggio riservato agli iscritti a Instagram Plus. La descrizione è piuttosto chiara: si può esplorare un profilo in sola lettura e durante quella sessione non è possibile interagire in nessun modo con i contenuti. Niente cuori, niente commenti, niente richieste di follow, nessun messaggio diretto e nemmeno l’apertura delle storie.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Una funzione che preoccupa per la privacy

Sulla carta l’idea potrebbe sembrare innocua, quasi una sorta di navigazione silenziosa per chi vuole dare un’occhiata alla piattaforma senza essere coinvolto. Il problema è che una visibilità così ridotta si presta facilmente a usi poco limpidi. La possibilità di osservare un profilo senza lasciare segnali della propria attività è infatti il tipo di strumento che può agevolare comportamenti scorretti, fino ad arrivare allo stalking o ad altri scopi criminali. Non a caso c’è già chi l’ha ribattezzata in modo ben meno elegante come “modalità stalker”, un’etichetta decisamente meno rassicurante di quella scelta da Meta.

Il nodo centrale riguarda quindi la sicurezza degli utenti, soprattutto di quelli che vengono osservati. Chi pubblica contenuti su Instagram oggi può farsi almeno un’idea di chi interagisce con il proprio profilo, ad esempio attraverso le visualizzazioni delle storie. Con la sola lettura questa forma di controllo, per quanto parziale, verrebbe meno nei confronti di chi decide di attivare l’opzione.

Cosa dice Instagram sulla modalità di sola lettura

Interpellato sulla questione, un portavoce di Instagram ha precisato che la modalità di sola lettura è “un’esplorazione esclusivamente interna, non in fase di test all’esterno”. Tradotto, la funzione è ancora molto lontana da un eventuale lancio e potrebbe anche non arrivare mai nelle mani del pubblico. Del resto le grandi piattaforme tecnologiche sperimentano regolarmente novità che poi restano chiuse nei cassetti e non vengono mai distribuite agli utenti.

Fonte: TecnoAndroid