Instagram: caos notifiche da non seguiti, cosa sta succedendo

Nonostante Instagram sia probabilmente la piattaforma social più famosa del mondo e goda di una campagna di aggiornamenti praticamente costanti, non significa che quest’ultima sia esente da problemi, di recente il social ha dedicato alle foto ha infatti accusato alla presenza di una fastidiosa problematica che è colpito nello specifico di utenti con un ricco seguito di follower andando di fatto a toccare le notifiche, tanti utenti hanno segnalato la presenza di questo problema ma nonostante tutto ancora una risposta ufficiale da parte di Instagram non è arrivata, scopriamo di cosa si tratta.

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Notifiche anomale

Numerosi utenti sul Reddit hanno segnalato la comparsa di notifiche ritenute come anomale, nello specifico l’applicazione è iniziato a notificare quando un utente pubblicava una storia nonostante l’utente ricevente la notifica non seguisse quello notificato, si è trattato di un fenomeno anche parecchio diffuso dal momento che le segnalazioni sono state davvero tante e la dinamica era la medesima, nello specifico questo problema a riguardato soprattutto gli account con molti follower al loro seguito, gli utenti si sono confrontati e tanti hanno cercato una soluzione fai-da-te andando a ispezionare le impostazioni senza però trovarne una che rispecchiasse la dinamica in atto, alcuni utenti hanno cercato di aggiornare l’applicazione, sperando che la problematica sia esaurisse da sola mentre altri senza trovare nessun tipo di soluzione “normale” si sono visti costretti a disattivare le notifiche direttamente dalle impostazioni dello smartphone.

L’opinione che si sta diffondendo comunemente è quella che si tratti di un bug lato server, sebbene serve attendere una dichiarazione ufficiale da parte di Instagram che però non è ancora arrivata, sicuramente nel corso dei prossimi giorni assisteremo a qualche novità o anche alla risoluzione naturale della problematica senza che effettivamente avvenga una dichiarazione di avvenuta presa di coscienza da parte della società che spesso risolve piccoli problemi come questi senza creare necessariamente un fatto vero e proprio.