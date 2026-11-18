Dopo otto mesi dal debutto, Ask Maps supera i confini iniziali e arriva in Europa. Google ha annunciato l’estensione dell’integrazione di Gemini in Google Maps a oltre 30 Paesi europei. Insieme all’espansione ha presentato alcune nuove funzioni pensate per chi viaggia o sta organizzando le vacanze, anche se non tutte saranno subito disponibili fuori dagli Stati Uniti. Al lancio la funzione era riservata a Stati Uniti e India, poi si è allargata gradualmente ad altri mercati. Ora l’esperienza conversazionale che consente di fare domande su qualsiasi luogo raggiunge anche nazioni come Spagna, Germania e Regno Unito. Il totale complessivo supera così quota 200 Paesi nel mondo.

Il più grande aggiornamento di Google Maps degli ultimi dieci anni

A Mountain View definiscono Ask Maps il più grande aggiornamento della loro app di navigazione nell’ultimo decennio. L’idea si spiega in poche parole ma è tutt’altro che banale da realizzare. Si tratta di unire mappe costantemente aggiornate ai modelli Gemini per rispondere a domande complesse e concrete, quelle a cui una cartina tradizionale non avrebbe mai saputo dare risposta.

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Alla base c’è una mole di dati notevole. Il sistema attinge a informazioni su oltre 300 milioni di luoghi, comprese le recensioni lasciate da più di 500 milioni di utenti. Si adatta poi alle esigenze di chi lo interroga, con l’obiettivo di trasformare i progetti in qualcosa di concreto. Secondo l’azienda le festività sono un periodo frenetico tra regali, spostamenti e incontri con i propri cari, ed è proprio lì che le novità puntano a semplificare le cose.

Itinerari, appuntamenti e liste salvate

La prima novità riguarda gli itinerari di viaggio passo passo. Quando si pianifica una gita, che duri un giorno o sia più articolata, l’assistente propone un programma giornaliero con suggerimenti utili e segnaposto numerati sulla mappa per ogni tappa. Il piano si può condividere con gli amici oppure esportare su Google Documenti per consultarlo comodamente da computer. Per ritrovarlo basta chiedere a Maps di mostrarlo, oppure aprire la cronologia delle chat e cercare l’icona dedicata. All’interno compaiono informazioni in tempo reale, ad esempio sul traffico o sull’apertura di un locale. Per aggiungere un punto panoramico o una sosta per il pranzo lungo la strada è sufficiente chiederlo di nuovo ad Ask Maps.

C’è poi la funzione Informazioni utili prima di partire, che entra in gioco appena si chiedono indicazioni stradali. Sul percorso compaiono i posti dove parcheggiare o ricaricare l’auto, insieme a dati aggiornati su meteo, eventuali ritardi e pedaggi.

Interessante anche la ricerca di appuntamenti. Ask Maps riesce a individuare orari liberi presso centri estetici, servizi per la cura degli animali, officine e aziende di riparazioni domestiche, e può perfino chiamare direttamente le attività. Una richiesta come “Trova un appuntamento per la manicure alle 16:00 vicino a me” restituisce gli orari disponibili nei dintorni e rende la prenotazione più rapida e quasi automatica. L’ultima aggiunta riguarda le liste dei luoghi salvati. Si può domandare, per esempio, quali posti nelle proprie liste abbiano disponibilità per cinque persone nei prossimi 30 minuti. Gemini esamina l’elenco e verifica la disponibilità in tempo reale, così all’utente resta soltanto da scegliere la destinazione e mettersi in marcia.

Dove e quando arrivano le novità

La distribuzione, compresa l’espansione nei nuovi Paesi europei, è partita sia su Android sia su iOS. Gli itinerari passo passo e la ricerca nelle liste salvate funzionano ovunque sia attivo Ask Maps. Le Informazioni utili prima di partire e la ricerca di appuntamenti restano invece limitate, almeno per ora, agli Stati Uniti. Per ricevere le nuove funzioni basta aggiornare o scaricare l’app Google Maps dal Google Play Store.

Fonte: TecnoAndroid