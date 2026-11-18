Quanto resiste l’olio motore quando l’auto passa più tempo parcheggiata che su strada? È una domanda che molti automobilisti non si pongono, perché di solito si guarda soltanto ai chilometri percorsi tra un tagliando e l’altro. Eppure l’olio ha una durata limitata anche se la macchina resta ferma, e in linea di massima andrebbe sostituito ogni 6 o 12 mesi, a prescindere da quanta strada si è fatta.

Facciamo un esempio concreto. Chi percorre appena 1.000 miglia all’anno, con un cambio olio consigliato ogni 5.000 miglia, potrebbe pensare di tenere lo stesso lubrificante per cinque anni di fila. Il ragionamento sembra filare, ma non funziona così. Anche quando la vettura dorme tranquilla in garage, l’olio continua lentamente a degradarsi. Col passare del tempo tende a ossidarsi, mentre piccole quantità di umidità e polvere riescono a infilarsi nel circuito e ne peggiorano le qualità poco alla volta. Persino una HSV Commodore SS Walkinshaw del 1988, custodita al chiuso fin dal primo giorno e con appena 12 miglia sul contachilometri, avrebbe bisogno di olio nuovo prima di essere rimessa in moto.

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Contano anche le abitudini al volante e il luogo in cui l’auto viene lasciata. Le macchine parcheggiate all’aperto, per esempio, subiscono continui sbalzi di temperatura che accelerano il deterioramento rispetto a quelle ricoverate in un box. E se quelle rare uscite si riducono a tragitti brevi, è possibile che il lubrificante non arrivi mai a scaldarsi abbastanza da eliminare l’umidità che nel frattempo si è accumulata.

Perché il motore soffre con l’olio vecchio

Il problema non riguarda soltanto il calo del potere lubrificante. Quando un’auto rimane ferma a lungo, l’umidità che si raccoglie nell’olio può innescare fenomeni di corrosione sui componenti più delicati del propulsore. Un po’ di ruggine sul sottoscocca dovuta al sale sparso sulle strade d’inverno di solito non è un dramma. Diverso il discorso quando la corrosione si forma dentro il motore, perché a meno di non essere meccanici esperti nella costruzione di motori è difficile poterlo aprire e ripulire da soli.

Non è finita qui. Un olio ormai invecchiato tende anche a influire negativamente sui consumi di carburante, con un’efficienza che peggiora proprio mentre il motore lavora in condizioni meno ideali del dovuto.

Ogni quanto sostituirlo e come capire quando è il momento

Per evitare di ritrovarsi con un lubrificante che sembra non essere stato cambiato da 37.000 miglia, conviene tenere d’occhio il tempo trascorso dall’ultima sostituzione e non soltanto la distanza percorsa. Rinnovare l’olio motore ogni 6 o 12 mesi è una buona abitudine, e vale anche per l’auto del fine settimana che magari esce di casa un paio di volte al mese. L’olio sintetico si dimostra più resistente di quello tradizionale e dura più a lungo, ma pure in questo caso è raccomandato un cambio regolare.

Esistono poi alcuni segnali piuttosto semplici per capire se la macchina ha urgente bisogno di un intervento. Il primo controllo riguarda il colore dell’olio sull’astina di livello. Se appare scuro e non ricorda più il miele liquido che si vedeva quando era nuovo, sostituirlo è una scelta saggia. Anche eventuali tracce di contaminazione, detriti o morchia sono un chiaro indizio che è arrivato il momento di passare dal ricambista di fiducia per acquistare olio fresco.

Fonte: TecnoAndroid