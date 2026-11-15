IMU arretrata: dopo 5 anni può scattare la prescrizione

Una busta del Comune con dentro una richiesta di pagamento per una IMU arretrata può mettere in agitazione chiunque, soprattutto quando l’imposta in questione risale a diversi anni prima. La reazione più istintiva è quasi sempre la stessa, cioè correre all’ufficio postale e saldare il conto il prima possibile pur di chiudere la faccenda. Eppure non è detto che quella somma sia davvero dovuta, perché le richieste relative a vecchie annualità possono essere annullate quando è intervenuta la prescrizione, che scatta dopo 5 anni.

Il punto è proprio questo. L’amministrazione comunale non ha sempre il diritto di riscuotere un tributo arretrato, e chi si ritrova tra le mani un avviso del genere farebbe bene a fermarsi un momento prima di mettere mano al portafoglio. Un controllo attento dei documenti può fare la differenza tra un pagamento obbligatorio e una somma che, di fatto, non andrebbe più versata.

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Prescrizione dell’IMU, perché i cinque anni contano

Il termine dei cinque anni rappresenta il vero spartiacque. Superata quella soglia la pretesa del Comune può cadere e la richiesta di pagamento può essere annullata. Non si tratta quindi di un dettaglio burocratico da archiviare in fretta ma di un elemento capace di cambiare completamente l’esito della vicenda per il contribuente.

Il problema è che molte persone, davanti a un sollecito legato a un’imposta di vecchia data, tendono a pensare che un debito con l’ente pubblico resti valido per sempre. Non funziona così. Anche l’amministrazione locale deve muoversi entro tempi precisi e quando lascia trascorrere troppo tempo il diritto a incassare la vecchia IMU può venire meno. Per questo pagare d’impulso, senza prima verificare le date, rischia di trasformarsi in un esborso del tutto evitabile.

A pesare in modo decisivo sono due momenti specifici, ovvero la data di notifica e quella di ricezione dell’avviso. Sono questi i riferimenti da cui dipende la possibilità di far valere la prescrizione, ed è su di essi che conviene concentrare l’attenzione non appena arriva la comunicazione dal municipio.

In concreto chi riceve una richiesta per un tributo arretrato dovrebbe recuperare la documentazione e controllare con calma quando l’avviso è stato notificato e quando è stato effettivamente ricevuto. Sono informazioni che spesso passano inosservate, magari lette di sfuggita insieme all’importo da pagare, ma che in realtà dicono molto più della cifra stessa. Proprio da quelle date dipende se la pretesa dell’ente sia ancora in piedi oppure no.

L’atteggiamento più prudente resta dunque quello di non farsi prendere dalla fretta. Una richiesta relativa a un’imposta di diversi anni prima non va ignorata, ma neppure pagata a scatola chiusa. Prima di qualsiasi versamento è opportuno accertarsi che il termine dei 5 anni non sia già trascorso, perché in quel caso la somma richiesta dal Comune potrebbe non essere più dovuta e l’avviso potrebbe essere annullato.

Fonte: TecnoAndroid